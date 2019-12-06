Политика
Rambler News ServiceСовет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма
В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
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Футбол
Зенит — Динамо 3:0 (2-й тайм)
Экономика
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Гаджеты
Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Mi Watch с технологией eSIM
Из Китая приходят новости о старте продаж в стране "умных" часов Xiaomi Mi Watch с активированной технологией eSIM.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева
Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Кино
Портал IMDb назвал самых популярных актеров года
Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Общество
Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО
Бывшего руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кузбассу Андрея Бурсина, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", выпустили из СИЗО, передает РИА Новости.
Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Экономика
Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Энергетика
Минэнерго спрогнозировало цены на бензин в 2020 году
"Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции", - написал Новак.
Политика
В МИД надеются на расширение участников конференции в Берлине по Ливии
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что на конференции по Ливии в Берлине должно быть больше участников, связанных с ливийским вопросом.
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
Политика
Новак заявил о проходящих в Вене переговорах России и Украины по газу
Новак сообщил, что Россия настроена на решение спорных вопросов в переговорах с Украиной.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
Специалисты Роскачества протестировали наушники прошлых лет с новинками и определили, стоит ли менять старые девайсы на новые.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Политика
Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе
Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Здоровье
В Приморье вместо медкарт начали выдавать браслеты со штрих-кодом
В Приморском крае пациентам больниц вместо бумажных медицинских карт начали выдавать пластиковые браслеты со штрих-кодом, сообщили в краевой администрации.
Общество
В Сингапуре арестовано российское судно «Севастополь»
Власти сингапурского порта за долги арестовали подпавшее под американские санкции российское судно «Севастополь», сообщил замгендиректора компании «Гудзон» (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин «РИА Новости».
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.