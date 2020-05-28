Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

с чего всё началось

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.

Общество Песков объяснил нежелание россиян верить в коронавирус Сегодня, 28 мая, недавно вылечившийся от COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание россиян верить в опасность коронавируса можно объяснить неделанием оглянуться вокруг себя и быть более внимательными к информации. 733

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 1

Политика Трамп допустил закрытие Twitter Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости". 1

Происшествия В Минусинске мать убитого младенца нашли по чеку из магазина Женщина оставила в пакете кассовый чек из магазина. Следователи проверили, как покупатель оплатил покупку.

Общество Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня. 325

Общество Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей. 3,2K

Происшествия В Хабаровском крае в пятиэтажке взорвался бытовой газ Амурск, Хабаровский край, 29 мая 2020, 01:58 — REGNUM В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Амурске (Хабаровский край) произошёл взрыв бытового газа, сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 1

Армия и оружие Убойность российских торпед увеличат за счет новой системы наведения "Нашим специалистам удалось обеспечить для торпед увеличение дальности обнаружения цели и повысить вероятность ее поражения", - отметил заместитель генерального директора НИИЭП Валерий Эдвабник, слова которого приводят в пресс-службе госкорпорации.

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 124

Общество Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона. 29

Шоу-бизнес Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной кампании нижнего белья Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала фотосессии в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi.

Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 53

Здоровье Орлов заявил о готовности Приамурья противостоять коронавирусу В регионе, как полагает губернатор, есть время учесть опыт западной части страны и своевременно принять превентивные меры Свыше половины коек в стационарах для больных с коронавирусом в Амурской области в настоящее время свободны, заявил 28 мая губернатор Василий Орлов. 6

Путешествия Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм. 1

Происшествия В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. 498

Общество Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для кафе и ТЦ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в среду, 27 мая на своей странице в Instagram об утверждении формы документа. 21

Здоровье Нарушения при выплатах медикам выявили в Еврейской АО Нарушения при выплате медицинским работникам надбавок за работу с пациентами в новой коронавирусной инфекцией выявлены в ряде учреждений здравоохранения Еврейской автономной области, сообщается на сайте прокуратуры ЕАО.