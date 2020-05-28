Политика
REGNUMСовет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ
Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
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с чего всё началось
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).Ведомости08:48
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