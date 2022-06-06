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Совет Европы сообщил о долге России на €74 млн по компенсациям ЕСПЧ

Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа, сообщили
 газете «Коммерсантъ» в пресс-службе Совета Европы.
РБК
Общее количество российских дел в ЕСПЧ (с момента присоединения нашей страны к Европейской конвенции по правам человека) составило 3395.
РБК
Общая сумма, присужденная судом заявителям против России, составила €2,02 млрд.
Коммерсантъ
Как сообщала ранее Общественная служба новостей, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта 2022 года.
Общественная служба новостей

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