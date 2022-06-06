Как сообщала ранее Общественная служба новостей, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта 2022 года.
Действия российских войск в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины свидетельствуют о неизбежности победы России, заявил член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в своей статье для Veleurs Actuelles.
Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.
«В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — объяснил он.