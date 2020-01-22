20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Шоу-бизнес Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле» Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.

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Политика Юрий Чайка покинет пост генпрокурора России Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации вопрос об освобождении генпрокурора Юрия Чайки от занимаемой должности, передает РИА "Новости".

Политика Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.

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