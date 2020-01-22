Политика
ТАСССовет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
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Решение принято единогласно. Игорь Викторович Краснов назначен на должность генерального прокурора Российской Федерации.
— Валентина Матвиенко, российский политикRambler News Service 03:23
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