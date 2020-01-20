Политика
ТАСССовет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Читать в источнике
Оценить125
Очень важно, что кандидат на должность генерального прокурора – это человек из системы, как у нас говорят, не из Садового кольца, не политическое назначение. Человек, который сам себя сделал.
— Валентина Матвиенко, российский политикКапитал страны 06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 07:50, Ашберн
Политика
Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины
Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
Политика
Объявлен состав кабинета министров правительства РФ
Во вторник, 21 января, объявлен состав кабинета министров в новом правительстве РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Футбол
Агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»
Отчим и по совместительству агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен переходить в "Сочи" на правах аренды.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Игры
Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг
Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.
Происшествия
У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
Политика
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Политика
Владимир Путин встретился с представителями общественности
Встретился с представителями общественности, где обсуждают инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании Федеральному Собранию.
Происшествия
В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины
Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
Культура
«Ведьмак» стал самым просматриваемым сериалом Netflix
Интерес к сериалу понятен, все-таки Netflix долгое время подогревал любопытство зрителей, держа в тайне дату премьеры и потихоньку показывая все новые кадры и захватывающие тизеры.
Общество
Президент рассказал о механизме получения выплат на детей до 7 лет
Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецке рассказал, что нужно сделать для получения пособия на детей 3−7 лет.
Гаджеты
Microsoft нашла новый способ заставить людей уйти с Windows 7
Корпорация Microsoft накануне прекращения поддержки Windows 7 выпустила два обновления для устаревшей версии своей операционной системы.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Здоровье
В Костромской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
Лабораторно подтверждены 8 случаев заболеваний гриппом.
Армия и оружие
В Горловке один человек погиб из-за обстрела со стороны силовиков
Один человек погиб из за снайперского огня со стороны украинских силовиков на окраине подконтрольного ДНР города Горловка, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Здоровье
О коронавирусе предупредил волгоградцев ректор ВолГМУ Владимир Шкарин
Шкарин пояснил, что 2019-nCoV- вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.
Политика
В сенате США начали рассмотрение дела по импичменту Трампа
Сенат США начал рассмотрение дела по импичменту американского президента Дональда Трампа.