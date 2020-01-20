Политика

ТАССТАСССовет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
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Валентина Матвиенко
Очень важно, что кандидат на должность генерального прокурора – это человек из системы, как у нас говорят, не из Садового кольца, не политическое назначение. Человек, который сам себя сделал.
— Валентина Матвиенко, российский политикКапитал страны 06:11

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