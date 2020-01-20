Политика
РБКСовет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором
Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов. «Конечно, будет дана оценка работы каждому прокурору субъекта РФ и каждому работнику прокуратуры», — сказал Краснов.
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Очень важно, что кандидат на должность генерального прокурора – это человек из системы, как у нас говорят, не из Садового кольца, не политическое назначение. Человек, который сам себя сделал.
— Валентина Матвиенко, российский политикКапитал страны 06:11
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Адвокат Кучерена назвал возможные задачи Игоря Краснова на посту генпрокурора
Взгляд.ру20 января в 09:40
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Политика
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