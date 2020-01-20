Очень важно, что кандидат на должность генерального прокурора – это человек из системы, как у нас говорят, не из Садового кольца, не политическое назначение. Человек, который сам себя сделал.

Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов. «Конечно, будет дана оценка работы каждому прокурору субъекта РФ и каждому работнику прокуратуры», — сказал Краснов.

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