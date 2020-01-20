Политика

ТАССТАСССовет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором

РБК03:37

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС03:13

Вот кого Путин предложил утвердить новым Генпрокурором РФ

Недвижимость.RU20 января в 07:49

В России новый генпрокурор - Игорь Краснов. Его первые обещания: бороться коррупцией в ЖКХ, улучшить работу следствия, бить по рукам за лишние проверки бизнеса

Комсомольская правда04:05

Мнения о новом генеральном прокуроре России Игоре Краснове

Snob.ru20 января в 09:21

Краснов принял присягу при вступлении в должность генпрокурора

РИА Новости03:23

Новым Генпрокурором России станет Игорь Краснов

Russia News20 января в 05:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Политика

Кресло главы Минздрава России покинет Вероника Скворцова

Кресло главы Минздрава Скворцова заняла в 2012 году.
Городской ревизор вчера в 11:01
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
РБК 06:01
Политика

Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
РИА Новости 04:57
Происшествия

В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Интерфакс 04:09
Политика

Госсекретарь США посетит Минск 1 февраля

"Визит госсекретаря США Майка Помпео состоится в Белоруссию 1 февраля", - сообщил заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.
ТАСС 05:09
Политика

Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец 05:48
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК вчера в 00:23
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Общество

Названы последствия от замены Белоруссией российской нефти

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский назвал последствия от замены российской нефти Белоруссией.
Мой Брянск вчера в 23:14
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Политика

Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения

Первичное звено здравоохранения в РФ обновлялось дважды, но оно находится в плачевном состоянии, реконструкция и преобразование продолжатся, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 06:08
Футбол

«Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Кардозу

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено попрощаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.
Чемпионат 02:30
Шоу-бизнес

Экс-супруга Сергея Шнурова вышла в свет с новым мужчиной

Ранее Матильда редко посещала светские мероприятия, так как после развода с Сергеем Шнуровым полностью посвятила себя работе.
StarHit.ru 04:00
Общество

Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:05
Культура

Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
РИА Новости 01:51
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака

Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Хайтек+ вчера в 05:38
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
РБК 04:37
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

ТВ Центр вчера в 06:30
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru вчера в 13:35
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
Происшествия

Борец Емельяненко арестован в Анапе на семь суток

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство.
REGNUM вчера в 13:37
Общество

Жителей Флориды предупредили о падающих с деревьев игуанах

Метеорологи предупредили жителей Флориды о падающих с деревьев игуанах.
ТАСС 02:40
Авто

УАЗ выпустил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

По сообщению издания speedme.ru со ссылкой на пресс-службу компании, инженеры УАЗ в сотрудничестве со специалистами компании ООО «Автодом» анонсировали выход нового исполнения УАЗ «Профи».
32CARS.ru вчера в 23:43
Общество

Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ

В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.
Газета.Ru 03:58
Экономика

В зоне риска в Красноярском крае находятся 32 строящихся дома

Опасения вызывают 32 дома в Красноярском крае.
Сибдом вчера в 03:25
Политика

Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 00:25
Здоровье

Власти Китая предупредили о возможности мутации нового коронавируса

Существует угроза дальнейшего распространения нового коронавируса из-за его возможных мутаций, сообщил замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь на брифинге в Пекине.
Ридус 02:48
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал вчера в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное