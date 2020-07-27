Общество
РамблерСовет Федерации оценил деноминацию рубля
«Деноминация применяется просто для удобства денежного обращения», — заявил сегодня Калашников, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. Он сообщил, что в результате деноминации покупательная способность российской валюты не изменится.
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Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Здоровье
Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением
Власти Великобритании заявили о запуске новой кампании по борьбе с ожирением, которая, как полагают чиновники, уменьшит шансы жителей страны заразиться новым COVID-19 и, таким образом, сократит нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).
UfacityNews.ru 08:05
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Футбол
Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»
ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо".
РЕН ТВ 12:16
Общество
В Москве 27 июля выпало более половины месячной нормы осадков
Московский Комсомолец 12:50
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Представители Пенсионного фонда России заявили об ожидаемом перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 09:47
Общество
Тимати объявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
Lenta.ru 05:44
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Политика
Д. Жвания: Порошенко хотел получить благословение Януковича
Хотел, чтобы Янукович назначил его сначала главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил ему баллотироваться уже на выборах.
Голос Правды 09:58
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Армия и оружие
Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем
RT на русском 12:57
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Шоу-бизнес
Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Результаты кастинга тщательно скрывались. Сегодня стало известно, что новой соведущей станет популярная актриса Лариса Гузеева.
Bimru.ru 12:19
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Происшествия
СК возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных сегодня в салоне автомобиля в оросительном канале Заволжской оросительной системы», — сообщили в СК.
RT на русском 12:50
Общество
Евгений Куйвашев продлил действие ограничительных мер в регионе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник, 27 июля 2020 года, подписал указ, продлевающий до 3 августа действие периода самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для тех, кто имеет хронические заболевания.
Глас Народа 12:13
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
Момент обрушения стены Трампа из-за урагана попал на видео
Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену между США и Мексикой в 2016 году, он специально ввел режим ЧП на территории Соединенных Штатов, чтобы найти средства для строительства.
Слово и Дело 02:52
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Политика
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за подход в борьбе с пандемией
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскритиковала президента страны Дональда Трампа за его подход в борьбе с пандемией коронавируса.
Аргументы и Факты вчера в 14:28
Авто
Компания Honda запатентовала название нового внедорожника
Японский автопроизводитель запатентовал новое название «Trailsport», которое по мнению специалистов будет использоваться в «автомобилях и автомобильных запчастей».
32CARS.ru 01:26
Общество
В РФ предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
По информации агентства, в разработке новой уголовной статьи принимают участия органы прокуратуры, МВД, СК и ФНС.
Smolnarod.ru 01:59
Общество
Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Общество
Строительство КОС «Южные» в Севастополе начнется в течение месяца
Вести.Севастополь 10:37