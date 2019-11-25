Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСовет Федерации одобрил бюджет до 2022 года

Совет Федерации проголосовал в понедельник за закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Ранее сообщалось, что в бюджете заложено превышение доходов над расходами в 0,8% ВВП, 0,5% и 0,2% соответственно по годам.
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По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
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В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
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