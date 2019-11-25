Совет Федерации проголосовал в понедельник за закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Ранее сообщалось, что в бюджете заложено превышение доходов над расходами в 0,8% ВВП, 0,5% и 0,2% соответственно по годам.

Совет Федерации одобрил бюджет до 2022 года

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