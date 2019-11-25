Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.

Политика Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Политика Лукашенко назвал Калининградскую область «своей» По словам Лукашенко, Белоруссия во многих отношениях отвечала и отвечает за Калининградскую область и он неоднократно говорил об этом как первому президенту России Борису Ельцину, так и нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает «РИА Новости».

Политика Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 с 12 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench Компания тестировала смартфон Galaxy S11 с процессором Exynos 9830 и 12 ГБ оперативной памяти, но даже такой объем ОЗУ не позволил смартфону показать впечатляющие результаты.