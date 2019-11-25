Экономика

RT на русскомRT на русскомСовет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
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В Совфеде одобрили бюджет России на 2020-2022 годы

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