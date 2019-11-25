Экономика
RT на русскомСовет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 10:06, Вашингтон
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Авто
В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Политика
Лукашенко назвал Калининградскую область «своей»
По словам Лукашенко, Белоруссия во многих отношениях отвечала и отвечает за Калининградскую область и он неоднократно говорил об этом как первому президенту России Борису Ельцину, так и нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает «РИА Новости».
Происшествия
Воздушная гимнастка упала из-под купола цирка в Белгороде
Несчастный случай произошёл сегодня, 24 ноября, во время выступления цирка "Империал", приехавшего в областной центр на гастроли из Санкт-Петербурга.
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 с 12 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench
Компания тестировала смартфон Galaxy S11 с процессором Exynos 9830 и 12 ГБ оперативной памяти, но даже такой объем ОЗУ не позволил смартфону показать впечатляющие результаты.
Происшествия
Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Китайская Huawei начинает продажу в России нового флагманского смартфона Mate 30 без сервисов Google.
Здоровье
Отсечь бизнес от абортов: Павел Пожигайло назвал два шага борьбы с убийством нерождённых детей
Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло, комментируя самарскую инициативу, напомнил, что "главный посыл: не делать аборт".
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Происшествия
В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы
В Пскове сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога детской областной клинической больницы напал неизвестный с ножом.
Общество
Росконтроль провел исследование краковской колбасы
Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену
На юго-востоке Москвы мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
Здоровье
Врачи перечислили способы борьбы с повышенной чувствительностью зубов
Повышенную чувствительность зубов врачи называют гиперчувствительностью.
Спорт
Олимпийский комитет России настаивает на полной смене руководства ВФЛА
Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принять меры по полному обновлению руководящего состава организации.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в честь Дня матери сделала Кристине Орбакайте макияж
Алла Пугачева последовала примеру других звезд, поздравляющих своих родных с Днем матери, и сделала макияж Кристине Орбакайте.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.