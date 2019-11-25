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Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Гаджеты Обнародован список смартфонов Honor, которые получат Android 10 В обнародованный компанией список устройств, которые будут работать на Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.0 уже в самое ближайшее время, попали смартфоны следующих моделей: Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20i, Honor V20, Honor Magic 2 и Honor 10 Lite.

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Общество ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.

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