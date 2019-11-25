Экономика
RT на русскомСовет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
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Политика
Главком ВМФ сфотографировался под портретом победившего русский флот японского адмирала
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Авто
Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии
Общество
В Петербурге прощаются с Людмилой Вербицкой
В Петербурге началась церемония прощания с выдающимся филологом, президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Армия и оружие
Испытания С-400 в Турции встревожили США
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Honor, которые получат Android 10
В обнародованный компанией список устройств, которые будут работать на Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.0 уже в самое ближайшее время, попали смартфоны следующих моделей: Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20i, Honor V20, Honor Magic 2 и Honor 10 Lite.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
Напомним, что поклонники Lada уже давно ждут появления нового внедорожника, который придет на смену легендарной Lada 4x4, но отечественное предприятие затягивает с выпуском модели.
Футбол
Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунду забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной звездой».
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Космос
Подводный космический планетоход испытают в Антарктиде
Для подготовки аппарата к космическим испытаниям инженеры агентства решили протестировать устройство в условиях земного льда.
Общество
ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир
Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Скворцова рассказала, когда ждать пика заболеваемости гриппом
Министр отметила, что сезонное повышение заболеваемости происходит каждый год, но по её словам, благодаря проведению активной прививочной кампании ожидается умеренная интенсивность увеличения случаев заболевания гриппом.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская собирается поселить суррогатную мать в своем доме
Продюсер Яна Рудковская рассказала о своем намерении нанять суррогатную мать, которая выносит ребенка для нее фигуриста Евгения Плющенко.
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России
Магазины детских игрушек Hamleys в России и точки Cookhouse (владельцы российской франшизы бренда – Ideas4retail Евгения Бутмана и миллиардера Александра Мамута) выставлены на продажу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании для потенциальных инвесторов (у газеты есть копия документа).
Происшествия
В Сочи возбудили дело после смерти девушки-следователя
По факту гибели 23-летней девушки-следователя отдела полиции Хостинского района УВД Сочи возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Общество
Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране
В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений
В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.