Экономика
RT на русскомСовет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
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Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Спорт
WADA заявило о недостоверности базы московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о недостоверности базы московской лаборатории и ее неполном содержании.
Армия и оружие
В Донбассе прошли танковые учения ВСУ
В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Кино
Сериал по «Властелину колец» продлят на второй сезон
Сериал про вселенную "Властелина колец" будет продлен на второй сезон, сейчас идут съемки первого сезона сериала студии Amazon, сообщает издание Variety.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Общество
В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники
Экономика 25 ноября сообщил, что в Башкортостане решили 3 января ввести полный мораторий на продажу спиртного, 4-6 января реализацию алкоголя ограничить с 10 до 14 часов.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Здоровье
В сахалинском медицинском кластере запланировали детский госпиталь
Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".
Происшествия
Задержавший Голунова экс-полицейский возглавил винный департамент
Бывший оперативник УВД Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента сети «Красное и белое».
Футбол
В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб
Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
Экономика
Работающие пенсионеры с 2020 года получат прибавку к пенсии
Точная сумма прибавки зависит от зарплаты пенсионера в прошлом году, при этом размер надбавки не превысит трех пенсионных баллов.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Происшествия
Под Саратовом полиция и волонтёры ищут 12-летнего подростка
Мальчик 12 лет разыскивается волонтёрами и сотрудниками полиции в Саратовской области.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Космос
Видео запуска второй партии спутников Starlink
В понедельник, 11 ноября 2019 года с мыса Канаверал во Флориде (США) состоялся запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту еще 60 спутников орбитальной связи Starlink.
Наука
В Японии разработан метод, определяющий 13 видов рака по капле крови
Научные специалисты японской корпорации Toshiba разработали новый метод диагностики онкологических заболеваний, который позволяет по анализу крови за два часа определить наличие рака в организме с точностью до 99%.
Общество
В России исчерпались запасы IP-адресов
В России, на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4, заявил интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre.