Экономика

RT на русскомRT на русскомСовет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
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Совет Федерации одобрил проект федерального бюджета на три года

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