Экономика
RT на русскомСовет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
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Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Газета.Ru 20:38
Политика
Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами
Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
РБК 08:49
Спорт
В WADA хотят ущемить права России на четыре года
Напомним, если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.
REGNUM 14:32
Энергетика
Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Lenta.ru 09:26
Политика
Росгвардейцев обяжут представляться
В Госдуму на рассмотрение сегодня представят законопроект, согласно которому часть сотрудников Росгвардии будет обязана представляться гражданам по требованию.
Mockva.ru 06:52
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК 13:05
Шоу-бизнес
Происходящее с ногами Волочковой стало шоком
Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.
Дни.ру вчера в 08:52
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Газета.Ru вчера в 12:47
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия вчера в 03:45
Авто
Названы топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в России
За 9 месяцев 2019 года россияне купили более 98 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем, т. е. на них приходится 8,3% всех продаж на рынке.
Автоновости дня 07:16
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Спорт
Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт 12:24
Политика
В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400
Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:47
Общество
Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году
В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Московский Комсомолец 11:02
Политика
Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс
Представители Демократической партии намерены направить в юридический комитет доклад по расследованию в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Газета.Ru 20:32
Общество
Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в «черную пятницу»
Роспотребнадзор в преддверии "черной пятницы" дал советы российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства.
РИА Новости 20:50
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
Пресс-служба "Шахтера" опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Soccer.ru вчера в 10:17
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Коммерсантъ 17:43
Авто
Lada Vesta с вариатором поступила в продажу
25 ноября стартовали продажи обновлённого семейства Lada Vesta: автомобили укомплектованы новыми опциями, а кроме того, для них стал доступен силовой агрегат Альянса Renault-Nissan - 113-сильный мотор объемом 1,6 литра, работающий в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией.
SpeedMe 04:09
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Джастина Тимберлейка в измене своей супруге
Как известно, 38-летний артист Джастин Тимберлейк обручился с актрисой Джессикой Билл ("Техасская резня бензопилой", "Иллюзионист", "Лаймтаун") в 2012 году.
VSE42.RU вчера в 23:50
Кино
В экранизации Uncharted может сыграть звезда фильма «Малыш на драйве»
Ранее в сети появилась информация о том, что в экранизации Uncharted все ещё хочет принять участие Марк Уолберг - когда-то он претендовал на роль самого Нейтана Дрейка, но после изменения концепции фильма он может получить роль Салли, друга и наставника Дрейка.
Gmbox.ru 04:59
Политика
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера.
Ореанда-Новости 09:08
Здоровье
Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов
Кроме того, как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, мандарины представляют собой низкокалорийный продукт с высоким содержанием витаминов, включая витамин С. Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала худшие продукты для завтрака.
РБК 21:50
Политика
Бывший мэр Горловки оказался украинским разведчиком
Напомним, что Матюха стал «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, однако проработал в этой должности всего месяц.
RuNews24.ru вчера в 23:25
Общество
В России задумали маркировать домашних животных
В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru 19:48