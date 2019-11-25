Бюджет на ближайшую трехлетку одобрили в Совете Федерации. Заседание состоялось в понедельник 25 ноября. Главной темой стало рассмотрение законопроекта о бюджете на 2020 год на плановый период 2021-2022 годы.

В Совфеде одобрили бюджет России на 2020-2022 годы

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