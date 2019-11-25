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Происшествия Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.

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Политика Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.

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