Экономика

RT на русскомRT на русскомСовет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
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Совфед утвердил бюджет на 2020–2022 годы

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Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
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Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону

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Газета.Ru 08:44
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
РИА Новости 06:51
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
РИА Новости 09:31
Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

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В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
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Началось формирование производства спутников для системы «Сфера»

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Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

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В Катовице задержали трёх бывших сотрудников газовой компании EuRoPol, которые подписали невыгодный договор с российским «Газпромом».
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
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Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
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Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

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Найдено тело взятого украинскими националистами в заложники майора ВСУ

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