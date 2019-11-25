Экономика

RT на русскомRT на русскомСовет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
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Совфед освободил от должности главы бюджетного комитета вице-спикера Журавлева

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Известия03:50

В Совфеде одобрили бюджет России на 2020-2022 годы

Комсомольская правда03:40

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости03:25
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
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На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
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В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Коммерсантъ 12:02
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В Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался советский писатель и диссидент Михаил Хейфец.
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МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

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Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
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Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян.
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Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

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В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Военный спутник отошёл от ракеты «Союз-2.1в», запущенной с Плесецка

Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
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Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
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Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
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Умер заслуженный актер Виктор Семенов

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На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
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VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
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Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

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Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

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СКА обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

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Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
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