Экономика

RT на русскомRT на русскомСовет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
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Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

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Парламентская газета10:28
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Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
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Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
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