Экономика
RT на русскомСовет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
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Шатохин прокомментировал одобренный Совфедом бюджет России на 2020-2022 годы
Парламентская газета10:28
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