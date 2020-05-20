Политика

ТАССТАСССовет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Совет Федерации одобрил закон о голосовании по почте

РБК07:04

Совфед поддержал продление эксперимента по электронному голосованию в Москве

Российская газета06:09

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Общественное телевидение России06:06

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

РИА Новости05:41

Совет Федерации одобрил закон о переносе выборов глав регионов в случае ЧС

Агентство Москва05:40

СФ одобрил закон об эксперименте по дистанционному голосованию в Москве в 2020-2021 годах

ТАСС06:11

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании на выборах всех уровней

Парламентская газета07:07
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