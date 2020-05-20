Политика
ТАСССовет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании на выборах всех уровней
Парламентская газета07:07
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Политика
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
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Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
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Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
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Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Общество
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
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В Ф1 отреагировали на решение британских властей
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F1news.ru вчера в 07:22
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Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Представлен новый 5G-смартфон Honor X10
Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera 07:17
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Музыка
Little Big вошли в число фаворитов Евровидения-2020
iReactor 04:39
Культура
Татьяна Тарасова считает фильм «Лед» «глупостью и бездарностью»
Заслуженный тренер и мастер спорта СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в числе тех немногих, кому совершенно не понравился фильм «Лед».
Городовой 03:22
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Здоровье
На Среднем Урале сказали, когда можно разрешать работать ТЦ и общепиту
Например, если уже 21 мая 2020 года будет зафиксировано снижение, в регионе смягчат ограничения для кафе и ТЦ через 20 дней.
REGNUM 08:02
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
РИА Новости 08:59
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском 08:32
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 01:44
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Политика
Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»
Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
RT на русском 07:20
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Политика
Совфед назначил Анатолия Разинкина заместителем генпрокурора
Совет Федерации назначил в среду нового заместителя генпрокурора РФ.
РИА Новости 03:25
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Экономика
Путин одобрил докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд рублей
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев попросил президента Владимира Путина выделить еще 6 млрд руб. на увеличение уставного капитала «Росагролизинга».
Коммерсантъ 08:23
Здоровье
Из-за повышенной температуры не пустили в роддом омскую роженицу
Сотрудники медучреждения направили роженицу в роддом № 4, который специализируется на пациентках с симптомами ОРВИ и коронавируса.
Evo-rus.com 07:30
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35