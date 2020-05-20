Политика

ТАССТАСССовет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

РИА Новости05:41

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Аргументы и Факты06:59

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Общественное телевидение России06:06

Совет Федерации одобрил закон о голосовании по почте

РБК07:04

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании на выборах всех уровней

Парламентская газета07:07

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

ТАСС05:57

В России разрешается проводить любое голосование везде

REGNUM05:39
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На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
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Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции.
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Россия сокращает вложения в госдолг США

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