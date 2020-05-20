Политика
ТАСССовет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании на выборах всех уровней
Парламентская газета07:07
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Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
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В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
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Экономика
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Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Общество
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Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
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Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска
В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер для OpenAI - это первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков.
Интерфакс вчера в 12:48
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В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 07:08
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На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»
Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело вчера в 06:34
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность
Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции.
РБК 09:45
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
Общество
В новом дополнении Mortal Kombat 11 появятся 3 новых героя
Создатели игры решили развивать историю приключения во времени, добавив трёх новых бойцов: Шиву, Фудзина и Робокопа.
Дни24 18 мая в 03:58
Политика
Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией
Lenta.ru вчера в 02:01
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Происшествия
СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе
Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Энгельсе, где пострадала женщина, сообщает СК РФ.
РИА Новости 09:12
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Культура
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за тупость и бездарность
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала фильм «Лед» режиссера Олега Трофима.
iReactor 06:20
Политика
В США первую партию аппаратов ИВЛ для России погрузили на борт С-17
Американские военнослужащие и сотрудники агентства США по международному развитию (USAID) погрузили в среду первую партию из 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), предназначенных для России, на борт военного самолет С-17.
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По данным газеты, хакеры могли похитить информацию о характеристиках гиперзвуковых ракет, которую Минобороны Японии направило победителям тендера на разработку прототипа вооружения.
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Обвиняемого в смертельном ДТП на Суворовском не стали арестовывать
Следствие просило арестовать водителя, обвиняемого в смертельной аварии на Суворовском проспекте, но суд отказался.
Gazeta.SPb 10:13
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Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
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Модель Оксана Самойлова требует от своего супруга, рэп-исполнителя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), половину его дохода после развода.
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Космос
Японские ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
Японские ученые сообщили, что они обнаружили на всей поверхности Луны ионы углерода.
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