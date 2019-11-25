Экономика
Пятый каналСовет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект о федеральном бюджете России на период с 2020 по 2022 год. В документе отражаются планируемые доходы и расходы государства на это время, а также отмечается постепенное снижение профицита федерального бюджета к 2022 году.
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Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Спорт
В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА
«В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчётно-выборная конференция, по итогам которой произойдёт полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Происшествия
Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Происшествия
В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы
В Пскове сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога детской областной клинической больницы напал неизвестный с ножом.
Общество
Лео Бокерия стал почетным президентом центра имени Бакулева
Политика
Лукашенко назвал Калининград «своей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» — «ЮниКредит») оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Общество
Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
23-летняя следовательница из Сочи Мария Клочкова могла совершить суицид после изнасилования со стороны коллеги.
Общество
Совфед одобрил закон о запрете продажи техники без российского ПО
Совет федерации одобрил закон о запрете продавать технику без российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии со стороны России
Ранее начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
Общество