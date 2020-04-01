Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСовфед одобрил закон о кредитных каникулах

Каникулы предполагают отсрочку оплаты основной суммы и процентов по кредитам. Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
РИА Новости08:09

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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

РБК09:00

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса

TatCenterвчера в 08:58

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Вечерняя Москва08:11

Совфед рассмотрит «антивирусные» законы об онлайн-продаже лекарств и кредитных каникулах

ТАССвчера в 17:03

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News.ruвчера в 10:50

В Совфеде подержали закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 10:31

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русском08:08
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
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Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
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РИА Новости 10:59
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«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
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