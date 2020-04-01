с чего всё началось

Каникулы предполагают отсрочку оплаты основной суммы и процентов по кредитам. Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.

Политика Губернатора Голубева дополнительными полномочиями наделил Путин Президент во время своего обращения отметил, что ситуация с коронавирусом меняется ежедневно, причем в каждом регионе по-разному.

Экономика Fitch спрогнозировал рецессию в России Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Политика Глава Марий Эл призвал откликнуться на призыв Президента Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал сограждан прислушаться к словам обращения Президента РФ Владимира Путина к нации.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Политика США допустили снятие санкций с «дочек» «Роснефти» Власти Соединенных Штатов снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Венесуэле, если выяснится, что они действительно больше не работают в стране.

Шоу-бизнес Яна Кудрявцева снова ждет ребенка В день смеха Яна Кудрявцева решила заявить о том, что забеременела во второй раз.

Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Политика США купили у России доставленное медицинское оборудование «В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.

Общество Российские власти разрешили производить медицинские маски без лицензии Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти приняли решение о том, что для производства медицинских масок лицензию получать будет необязательно.