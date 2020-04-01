Коронавирус
Моя Москва.онлайнСовфед одобрил закон о кредитных каникулах
Каникулы предполагают отсрочку оплаты основной суммы и процентов по кредитам. Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.РИА Новости08:09
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса
TatCenterвчера в 08:58
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Власти Соединенных Штатов снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Венесуэле, если выяснится, что они действительно больше не работают в стране.
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Евгений Куйвашев ужесточил особый режим в Свердловской области
Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области действует с 30 марта.
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В Кении полиция застрелила 13-летнего мальчика за нарушение карантина
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