Коронавирус
RuNews24.ruСовет Федерации одобрил закон о поддержке бизнеса во время пандемии
Согласно поправкам, отсрочка по уплате штрафа для малого и среднего бизнеса составит 180 дней (ранее — 60). Предприятия, которые производят либо продают алкоголь, табак, ветеринарные товары, бензин могут получить государственную помощь.
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