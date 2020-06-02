Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruСовет Федерации одобрил закон о поддержке бизнеса во время пандемии

Согласно поправкам, отсрочка по уплате штрафа для малого и среднего бизнеса составит 180 дней (ранее — 60). Предприятия, которые производят либо продают алкоголь, табак, ветеринарные товары, бензин могут получить государственную помощь.
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Совет федерации одобрил новый пакет мер поддержки экономики в период пандемии

Коммерсантъ05:23

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

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В Совфеде одобрили выдачу ваучеров вместо возврата денег туристам

АБН04:37

Сенаторы одобрили пакет мер поддержки экономики в период пандемии

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Средства СРО будут использованы для поддержки строителей

Интерфакс04:28

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Вечерняя Москва05:18

СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса

Москва 2404:04
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Финансы

Доллар опустился ниже 69 рублей

Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
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Происшествия

В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки

Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:32
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Общество

Шойгу объявил дату открытия главного храма Минобороны

По словам Шойгу, в День памяти и скорби состоится открытие в подмосковном парке "Патриот" главного храма ВС России и музейного комплекса "Дорога памяти".
Газета.Ru 05:58
Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Происшествия

В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста

В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.
RT на русском 05:37
Общество

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

Массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года.
ТАСС 06:02
Баскетбол

Центровой сборной Сербии Милутинов перешел в ЦСКА

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил на официальном сайте о подписании трехлетнего контракта с 25-летним центровым сборной Сербии Николой Милутиновым.
РБК 02:50
Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru вчера в 04:20
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Футбол

«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии

Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 16:39
Фигурное катание

Загитова рассказала, как проходят тренировки в Новогорске

Metaratings 05:11
Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
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Политика

Памфилова раскрыла особенности голосования по поправкам в Конституцию

Ранее «ФедералПресс» писал, что сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников объявил о решении сделать день выходным.
ФедералПресс 04:51
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Политика

В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7

Все модальности и нюансы, связанные с приглашением президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к саммиту G7, будут обсуждаться по дипканалам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:25
Происшествия

В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры.
РИА Новости 04:08
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 05:35
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
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Общество

Назначен новый начальник московской полиции

Интерфакс 05:51
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Политика

Песков ответил на вопрос о сохранении особого положения в Москве

В результате власти регионов получили право устанавливать «особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств», приостанавливать работу организаций любой формы собственности, вводить иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
РБК 05:22
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Авто

В России могут ввести штрафы за брошенные автомобили

За брошенный во дворе автомобиль предлагается ввести штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.
Shraibikus News вчера в 04:16
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Музыка

Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv вчера в 06:09
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Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
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Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
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Авто

Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети

Уникальность дизайна Innotruck состоит в одноместной кабине водителя, которая больше напоминает кабину истребителя.
Car.ru 03:25
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон продает фото, для которого она позировала обнаженной

Актриса Дженнифер Энистон решила помочь жителям США в борьбе с коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru 05:07
Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
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Футбол

Бывший начальник ЦСКА получил работу в «Велесе»

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичный пост в столичном клубе «Велес».
Матч ТВ 04:25
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