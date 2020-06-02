Совет Федерации во вторник одобрил закон о распространении на самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

с чего всё началось

Совет Федерации в ходе заседания во вторник, 2 июня, одобрил поправки в законодательство, касающиеся поддержки граждан и малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

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