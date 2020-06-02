Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСовфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Совет Федерации в ходе заседания во вторник, 2 июня, одобрил поправки в законодательство, касающиеся поддержки граждан и малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Совет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых

Совет Федерации во вторник одобрил закон о распространении на самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
РИА Новости06:21

Подробнее о событии

СФ поддержал закон о праве самозанятых претендовать на меры поддержки, предусмотренные для МСП

Интерфакс06:53

СФ одобрил изменения в арендных отношениях и другие новые «меры поддержки»

Накануне.Ru03:58

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

RT на русском04:23

Совфед принял меры поддержки самозанятых

Rambler News Service04:23

СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса

Москва 2404:04

Совет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых

РИА Новости06:21

Совфед одобрил закон о помощи самозанятым

REGNUM06:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
4
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
324
Общество

Массовую вакцинацию от COVID-19 в России могут начать осенью

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса.
REGNUM 08:33
2K
Футбол

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня

Футбольные матчи вернутся в нашу жизнь с 19 июня, когда будет возобновлен сезон РПЛ.
Vprognoze.ru 07:41
4
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Политика

Путин утвердил основы госполитики по ядерному сдерживанию

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Коммерсантъ 08:53
10
Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
201
Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК вчера в 04:39
747
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал про любовников олигархов в шоу-бизнесе

Газета.Ru 07:25
13
Экономика

«Кубань Кредит» стал выдавать кредиты на возобновление бизнеса под 2%

КБ «Кубань Кредит» стал первым самостоятельным банком Южного федерального округа, который начал принимать заявки на выдачу кредитов бизнесу по ставке 2% годовых.
Donnews.ru 04:19
6
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
173
Происшествия

Минздрав РТ: Вызвавший скорую казанец домогался и оскорблял фельдшера

В Минздраве Татарстана заявили, что видео с пинающим пациента работником «скорой помощи», размещенное в соцсети, неполное.
Московский Комсомолец 08:30
2
Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
989
Авто

29-летний мотоцикл «Восход» нашли в гараже в заводской коробке

"Восход-3М" 1991 года выпуска выглядит абсолютно новым. И в этом нет ничего удивительного, ведь мотоцикл вскрыли в гараже после консервации.
Российская газета 06:00
3
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
2
Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
32
Политика

Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
9,1K
Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
193
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
125
Политика

Глава Канады выступил против участия России в саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки".
Политика Сегодня 04:01
402
Происшествия

Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой

Захватчик московского банка 35-летний Алексей Барышников извинился перед телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Lenta.ru 07:40
2
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
645
Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Гаджеты

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
3
Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
69
Энергетика

Цены на нефть растут, Brent движется к $39 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов поднимаются на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.
Росбалт 02:59
16
Автоспорт

«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020

"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
Что происходит вчера в 08:09
134
Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
940
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное