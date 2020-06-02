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РИА НовостиРИА НовостиСовет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых

Совет Федерации во вторник одобрил закон о распространении на самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
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Совфед принял меры поддержки самозанятых

Rambler News Service04:23

СФ поддержал закон о праве самозанятых претендовать на меры поддержки, предусмотренные для МСП

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Совет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых

РИА Новости06:21

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

RT на русском04:23

Совфед одобрил закон о налоговой поддержке самозанятых граждан

Аргументы и Факты07:39

Совфед одобрил закон о помощи самозанятым

REGNUM06:19

СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса

Москва 2404:04
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
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Спорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
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Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
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Riot Games показала релизный трейлер Valorant

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Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
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Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

РИА Новости 13:54
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов

Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май.
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Общество

В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды

В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды.
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Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

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Финансы

Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

Как рассказал изданию "Прайм" Сергей Дроздов, работающий аналитиком в ГК "ФИНАМ", для развитых экономик и сильных валют беспорядки, пусть даже и ведущие к частичному закрытию промышленных предприятий, достаточно устойчивы, чтобы поколебаться под воздействием таких факторов.
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Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола

Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста.
РБК вчера в 10:03
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Общество

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
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Общество

Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
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Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы

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Происшествия

Белые американцы встали на колени и извинились за годы расизма

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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
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Общество

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
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Общество

Минпросвещения разрешит школам провести выпускные в очном формате

Учительская газета вчера в 08:55
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Армия и оружие

Украина планирует обновить Воздушные силы к 2035 году

Военную авиацию Украины обеспечат новой техникой к 2035 году, 1 июня сообщает информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
ИА Красная Весна вчера в 11:52
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Общество

Глава московского департамента заявил о появлении COVID-19 в России в январе

По словам представителя департамента информационных технологий столицы, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе, из-за этого в середине января началась проработка различных решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением вируса.
Ведомости 13:53
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Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
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Кинотеатры в России откроются к премьере триллера «Довод»

Как передает телеканал «360», триллер заявлен на середину июля. Киносети запланировали показ и других новинок.
ФАН 13:36
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Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Интерфакс 14:12
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля

Роспотребнадзору и Центральному изберкому поручили разработать правила проведения всероссийского голосования в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса.
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