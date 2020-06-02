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Спорт Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.

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Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста. 1K

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Происшествия Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38 Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.

Кино Кинотеатры в России откроются к премьере триллера «Довод» Как передает телеканал «360», триллер заявлен на середину июля. Киносети запланировали показ и других новинок.