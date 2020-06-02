Совет Федерации во вторник одобрил закон о распространении на самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Политика Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. 51

Происшествия В Чувашии предотвратили теракт СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.

Энергетика Мировые цены на нефть продолжают расти Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии. 16

Авто Микроавтобус Opel Zafira Life получил спецверсию в РФ Российские дилеры Opel начали продажи лимитированной версии микроавтобуса Opel Zafira Life – Black Edition.

Экономика Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным. 961

Происшествия Убивший мать молодой россиянин описал расправу в своем дневнике В Петербурге задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 42-летней матери, на месте преступления изъят дневник с описанием расправы.

Политика В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. 142

Политика В ЕС заявили о праве США пригласить Россию на саммит G7 США, как председатель G7 и организатор саммита, имеют право пригласить Россию в качестве наблюдателя, однако решать вопрос об участии Москвы в этом неформальном объединении не могут, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. 23

Общество Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое» Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.

Наука Молоко таракана может стать возможным новым суперпродуктом Как сообщают ученые, пребывающее в средней кишке тараканов молоко по калорийности в 4 раза превосходит молоко коровы. 260

Происшествия Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию. 211

Культура Про поправки в Конституцию выпустили два неожиданных видео. Их точно будут обсуждать Буквально вчера стала известна новая дата голосования по поправкам в Конституцию: после долгого обсуждения Владимир Путин с представителями ЦИК, Роспотребнадзора и рабочей группы заявил, что оно пройдет 1 июля.

Политика Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.

Общество Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении. 173

Финансы Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.

Здоровье В Тульской области коронавирусом заразились 676 медработников В Тульской области коронавирусом заразились 676 медработников Из них 296 врачей – при исполнении обязанностей. 4

Здоровье Прокуратура Хакасии ответит на вопросы медиков по доплатам Обращаться могут и другие специалисты, которые продолжают работать в больницах в пандемию. «Прямую линию» запланировали на 3 июня.

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 296

Общество В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. 941