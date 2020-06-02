Коронавирус
RT на русскомСовфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
Совет Федерации в ходе заседания во вторник, 2 июня, одобрил поправки в законодательство, касающиеся поддержки граждан и малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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Общество
Sony отложила презентацию Playstation 5
Компания Sony решила перенести запланированную презентацию видеоигр для новой консоли Playstation 5 на неопределенный срок.
Rambler News Service вчера в 16:02
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после убийства екатеринбуржца при задержании
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.
Газета.Ru 06:57
Политика
На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:59
Общество
За отказ от вакцинации могут начать штрафовать
Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Шоу-бизнес
Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.
РБК 05:40
Футбол
Установлены правила для посещения матчей РПЛ
Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о правилах, установленных для посещения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Lenta.ru 07:09
Путешествия
Болгария пока не разрешила российским туристам посещать страну
Болгария перечислила страны, туристы из которых уже могут посещать курорты, сообщает АТОР.
Neva.Today 07:11
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Политика
СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
1 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование за поправки в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 06:21
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
Падение уровня жизни привело к росту количества потенциальных участников протеста.
Infox.ru вчера в 06:02
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Происшествия
В Татарстане проверят видео, где работник «скорой» пинает мужчину
В Министерстве здравоохранения РТ начата проверка видеоролика, на котором работник скорой помощи пинает лежащего на асфальте мужчину.
Российская газета 07:16
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ 31 мая в 20:23
Общество
ВОЗ предупредила об опасности использования антибиотиков при COVID-19
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что чрезмерное использование антибиотиков при COVID-19 лишь повысит уровень смертности.
Доктор 06:14
Культура
Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink
Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:41
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $39 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.
News.ru 04:48
Общество
Главный храм Вооруженных сил РФ откроют 22 июня
Главный храм ВС России будет открыт 22 июня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Накануне.Ru 05:56
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Политика
Захарова раскритиковала расширенное заседание G7 без участия Китая
Идея президента США Дональда Трампа о проведении саммита G-7 в расширенном формате с Россией и другими странами идёт в правильном направлении, но без участия Китая она не обеспечит всеобщего представительства.
Ореанда-Новости 06:42
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Космос
На Солнце произошла мощнейшая с 2017 года вспышка
NASA сообщает, что обсерватория солнечной динамики SDO зафиксировала мощнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41