Совет Федерации в ходе заседания во вторник, 2 июня, одобрил поправки в законодательство, касающиеся поддержки граждан и малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

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