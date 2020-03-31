Коронавирус
РБКСовет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС
Совет Федерации во время внеочередного заседания 31 марта одобрил закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет ему вводить режим чрезвычайной ситуации. Об этом пишет агентство «РИА Новости». Ранее этот документ в третьем чтении приняла Государственная дума.
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Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Фото Олега Каргаполова Согласно документу, теперь гражданам следует находиться дома.
Общество
Режим самоизоляции введен в Ростовской области
Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток
Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Власти разработают меры по ограничению передвижения кузбассовцев
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв распорядился обеспечить разработку мер по ограничению передвижения жителей региона.
Армия и оружие
Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников
Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Общество
Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных
Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Общество
В Петербурге уровень самоизоляции снизился до 3,6 баллов
«Яндекс» стал показывать уровень самоизоляции в крупных российских городах. Так, в Петербурге сегодня уровень снизился до 3,6 баллов.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Общество
Власти ввели режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о вводе жестких мер самоизоляции как в Москве, 31 марта данный указ опубликован на сайте правительства области.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Мишустин поручил выделить средства оставшимся за границей россиянам
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел оказать материальную поддержку гражданам России, которые не имеют возможности вернуться на родину, нуждаются в деньгах и жилье в стране пребывания.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна назвал его «овощем»
Здоровье
Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой
Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Общество
В Грузии запретили продажу алкоголя
Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
Финансы
Вкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд
По оценке экспертов, отток в $2 млрд не является крупномасштабным, поскольку это составляет примерно 2% от объема валютных депозитов.
Общество
В Красноярском крае ввели режим самоизоляции
В регионе с 1 апреля вводится режим самоизоляции. Соответствующий указ выпустил губернатор Красноярского края.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Общество
Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора
Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
Экономика
Налог на банковские вклады смягчили
Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Общество
В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК
В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.
Происшествия
В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку
В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".
Общество
Лукашенко заявил о пике вирусных заболеваний в Белоруссии
Лукашенко отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, необходимо не забывать и о других пациентах, которые также нуждаются в оказании медицинской помощи.