Коронавирус

РБКРБКСовет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

Совет Федерации во время внеочередного заседания 31 марта одобрил закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет ему вводить режим чрезвычайной ситуации. Об этом пишет агентство «РИА Новости». Ранее этот документ в третьем чтении приняла Государственная дума.
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Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

РБК09:19

СФ одобрил закон о расширении полномочий кабмина, в том числе о его праве вводить режим ЧС

ТАСС09:06

Совфед одобрил закон о наделении правительства правом вводить режим ЧС

RT на русском08:01

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

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Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

Известия08:41

Совфед одобрил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Коммерсантъ08:50

В Совфеде поддержали закон о праве правительства вводить режим ЧС

РИА Новости05:19
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Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
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В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Фото Олега Каргаполова Согласно документу, теперь гражданам следует находиться дома.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

BFM.ru 09:02
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Режим самоизоляции введен в Ростовской области

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Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
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Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
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Власти разработают меры по ограничению передвижения кузбассовцев

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв распорядился обеспечить разработку мер по ограничению передвижения жителей региона.
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Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

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Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников

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Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Российская газета 02:34
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В Петербурге уровень самоизоляции снизился до 3,6 баллов

«Яндекс» стал показывать уровень самоизоляции в крупных российских городах. Так, в Петербурге сегодня уровень снизился до 3,6 баллов.
АБН 04:13
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Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
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Общество

Власти ввели режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о вводе жестких мер самоизоляции как в Москве, 31 марта данный указ опубликован на сайте правительства области.
ИА Красная Весна 08:13
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Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета вчера в 11:29
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В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Мишустин поручил выделить средства оставшимся за границей россиянам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел оказать материальную поддержку гражданам России, которые не имеют возможности вернуться на родину, нуждаются в деньгах и жилье в стране пребывания.
Российская газета 07:47
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
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Друг Джигарханяна назвал его «овощем»

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Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
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В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
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Финансы

Вкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд

По оценке экспертов, отток в $2 млрд не является крупномасштабным, поскольку это составляет примерно 2% от объема валютных депозитов.
Новые Известия 05:39
Общество

В Красноярском крае ввели режим самоизоляции

В регионе с 1 апреля вводится режим самоизоляции. Соответствующий указ выпустил губернатор Красноярского края.
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Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
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Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

ТАСС вчера в 20:42
Общество

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
Экономика

Налог на банковские вклады смягчили

Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Lenta.ru 05:38
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В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.
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В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку

В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".
Общественное мнение 09:30
Общество

Лукашенко заявил о пике вирусных заболеваний в Белоруссии

Лукашенко отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, необходимо не забывать и о других пациентах, которые также нуждаются в оказании медицинской помощи.
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