с чего всё началось

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий». В соответствии с принятыми поправками одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков.

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Политика В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию Решение воздержаться от голосования было принято на закрытом президиуме партии, состоявшемся 10 марта, сообщил РБК депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Футбол Приболевшего Мбаппе проверили на коронавирус Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку парижан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болей в горле и недомогания, был проверен на коронавирус.

Политика ЦИК презентовала логотип голосования по поправкам в Конституцию В среду, 11 марта, глава Центризбиркома Элла Памфилова перед заседанием комиссии представила логотип и слоган всенародного голосования по поправкам в Конституцию.

Политика Генпрокуратура признала нежелательным Европейский фонд за демократию Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории России бельгийской неправительственной организации Европейский фонд за демократию.

Энергетика Новак оценил наращивание добычи нефти Саудовской Аравией Руководитель российского министерства энергетики Александр Новак в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что наращивание добычи нефти Саудовской Аравией, о котором правительство королевства объявило ранее, в нынешних рыночных условиях является не лучшим вариантом.

Футбол В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

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Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.