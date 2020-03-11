Политика

ИзвестияИзвестияСовет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий». В соответствии с принятыми поправками одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков.
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с чего всё началось
И здесь два пути развития: если суд найдет противоречия, то нормы не вступят в силу, а голосование отменят (и тогда у вас пропадет выходной 22 апреля
), а в случае положительного заключения закон отправят на общероссийское голосование.
НГС5508:59

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Совфед поддержал закон о поправках в Конституцию

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Политика

В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию

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Политика

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