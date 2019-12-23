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Политика Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером Напомним, на большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу только после того, как местное правительство «утратило контроль над своими вооруженными силами» и за происходящим на территории страны.

Общество Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.

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Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

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