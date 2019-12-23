Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСовет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Совет Федерации утвердил повышение МРОТ с 1 января

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ТАССвчера в 06:27

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REGNUMвчера в 06:25
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С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
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Уровень диверсификации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России пока недостаточен, предприятия продолжают сидеть на оборонзаказе.
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В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
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Захарова назвала действия Эстонии в отношении Sputnik провокацией

Действия Эстонии в отношении информагентства Sputnik являются планомерной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Эпопея со строительством ледокола продолжается Срок сдачи самого мощного в мире дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» вновь переносится на первый квартал 2020 года.
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