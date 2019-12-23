Экономика
РИА НовостиСовет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Политика
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Напомним, на большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу только после того, как местное правительство «утратило контроль над своими вооруженными силами» и за происходящим на территории страны.
Происшествия
Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами
Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Общество
Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку
Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.
Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Политика
Володин допустил «отдельные, аккуратные» изменения в конституции
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что допускает внесение отдельных небольших изменений в Конституцию РФ.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии
Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Политика
Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР
Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Происшествия
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника
Общество
Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке
Ролик гражданин Ирландии назвал "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Политика
Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год
Президент РФ Владимир Путин назвал улучшение бизнес-климата и "регуляторную гильотину" в числе приоритетных направлений работы законодателей в 2020 году.
Политика
Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Львовской и Закарпатской областей Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко из-за отсутствия результатов, передает УНИАН.
Общество
Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января
С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США.
Политика
Путин призвал предприятия ОПК перестать «сидеть на оборонзаказе»
Уровень диверсификации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России пока недостаточен, предприятия продолжают сидеть на оборонзаказе.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Политика
Захарова назвала действия Эстонии в отношении Sputnik провокацией
Действия Эстонии в отношении информагентства Sputnik являются планомерной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Общество
«Виктор Черномырдин» не сдается
Эпопея со строительством ледокола продолжается Срок сдачи самого мощного в мире дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» вновь переносится на первый квартал 2020 года.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова прилетели в Красноярск
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова прилетели в Красноярск, где с 26 по 29 декабря пройдет чемпионат России.
Политика
В СПЧ не одобрили поведение журналиста Екатерины Винокуровой
Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что давно знаком с Екатериной Винокуровой и уважает ее.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Армия и оружие
Минобороны РФ обеспечило жильем более 60 тысяч военнослужащих
За последние пять лет более 60 тысяч военнослужащих, стоявших в очереди за квартирами, получили жилье от Минобороны России, заявил во вторник глава военного ведомства Сергей Шойгу.