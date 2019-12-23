Экономика
ФАНСовет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%. Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
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Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Общество
«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Политика
В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Хоккей
Как «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в Давосе
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Эксперт оценил поправки об условиях снятия санкций США с России
Согласно документу, который сенатор Линдси Грэм ранее назвал "санкциями из ада", ограничительные меры должны применяться против России за "вмешательство" во внутренние дела США и "агрессию" против Украины.
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Общество
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина пропустил 7 шайб от «Бостона» в матче НХЛ
Встреча прошла в Бостоне на арене "Ти-Ди-Гарден" и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:3.
Политика
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Музыка
Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.