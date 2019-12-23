Экономика

ФАНФАНСовет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%. Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
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Совет Федерации одобрил законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

Аргументы и Факты08:25

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

РБК08:19

В России после увеличения МРОТ подрастут соцвыплаты и компенсации

Усолье.Инфо20 декабря в 19:35

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Российская газета07:19

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

РИА Новости06:48

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

ТАСС06:27

В России повысят минимальную оплату труда

URA.Ru07:49
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Ведомости 16:54
Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
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