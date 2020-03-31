Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.

Кино Тимур Бекмамбетов начинает проект, посвященный коронавирусу Студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова объявила о проведении конкурса идей для серии короткометражных фильмов о жизни людей в мире в период пандемии коронавируса и вынужденного карантина.

Экономика Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов По новому закону правительство РФ получает в 2020 году право приостанавливать, отменять или переносить налоговые проверки, увеличивать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, менять порядок уплаты пеней, штрафов, процентов, сообщило ТАСС.

Авто Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.

Армия и оружие Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Религия Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Энергетика Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.

Общество Федермессер после интервью с Проценко ушла на карантин Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, ранее контактировавшая с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого диагностировали коронавирус, сдала тест и сейчас находится на карантине.

Наука Влажный воздух назвали оружием против коронавируса При высокой влажности воздуха коронавирус гораздо медленнее передается от больных к здоровым, а организм справляется с ним значительно лучше.

Энергетика «Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.

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Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.