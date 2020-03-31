Коронавирус
ИнтерфаксСовет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС
Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
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Кино
Тимур Бекмамбетов начинает проект, посвященный коронавирусу
Студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова объявила о проведении конкурса идей для серии короткометражных фильмов о жизни людей в мире в период пандемии коронавируса и вынужденного карантина.
Экономика
Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов
По новому закону правительство РФ получает в 2020 году право приостанавливать, отменять или переносить налоговые проверки, увеличивать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, менять порядок уплаты пеней, штрафов, процентов, сообщило ТАСС.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Общество
Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции
С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Армия и оружие
Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников
Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Авто
Обновленный Porsche Panamera ST заметили на тестах
Ранее фотошпионам удалось заглянуть и в салон рестайлинговой Panamera ST, и там картина абсолютно аналогична.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Здоровье
«Будете ездить на шашлыки — умрете в коридоре». Три сценария коронавируса в России
Из-за пандемии коронавируса в России вводят всё новые и новые ограничения.
Религия
Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Энергетика
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Общество
Федермессер после интервью с Проценко ушла на карантин
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, ранее контактировавшая с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого диагностировали коронавирус, сдала тест и сейчас находится на карантине.
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Общество
В Курской области зарегистрированы три случая коронавируса
На сегодняшний день в области имеется шестимесячный запас антибактериальных препаратов, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Шоу-бизнес
Врачи не могут определить природу пневмонии Льва Лещенко
Помощник известного российского певца Льва Лещенко поделился подробностями о состоянии исполнителя, который был госпитализирован в больницу в Коммунарке.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Наука
Влажный воздух назвали оружием против коронавируса
При высокой влажности воздуха коронавирус гораздо медленнее передается от больных к здоровым, а организм справляется с ним значительно лучше.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Экономика
В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан
В Госдуму внесли поправки о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимтелей и малых предприятий, пострадавших от коронавируса, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Здоровье
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Экономика
Бизнес предложил оплатить возвращение россиян из-за рубежа
РСПП планирует оказывать помощь при участии Сбербанка.
Политика
СК предъявил обвинение Чубарову в организации беспорядков в Крыму
Следственный комитет России предъявил обвинение председателю запрещенной в России экстремистской группировки "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Политика
Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Общество
Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город
На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.