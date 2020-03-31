Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСовет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
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Совфед вслед за Госдумой одобрил право правительства вводить режим ЧС

Lenta.ru08:37

СФ одобрил закон о расширении полномочий кабмина, в том числе о его праве вводить режим ЧС

ТАСС09:06

Совфед одобрил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Коммерсантъ08:50

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Интерфакс08:48

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

РБК09:19

Совфед одобрил закон о наделении правительства правом вводить режим ЧС

RT на русском08:01

В Совфеде поддержали закон о праве правительства вводить режим ЧС

РИА Новости05:19
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Кино

Тимур Бекмамбетов начинает проект, посвященный коронавирусу

Студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова объявила о проведении конкурса идей для серии короткометражных фильмов о жизни людей в мире в период пандемии коронавируса и вынужденного карантина.
Общественное телевидение России 09:13
Экономика

Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

По новому закону правительство РФ получает в 2020 году право приостанавливать, отменять или переносить налоговые проверки, увеличивать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, менять порядок уплаты пеней, штрафов, процентов, сообщило ТАСС.
Вести.Ru 05:50
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс вчера в 11:46
Общество

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Армия и оружие

Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников

Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.
РИА Новости 09:14
Авто

Обновленный Porsche Panamera ST заметили на тестах

Ранее фотошпионам удалось заглянуть и в салон рестайлинговой Panamera ST, и там картина абсолютно аналогична.
Автоновости дня 09:33
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Здоровье

«Будете ездить на шашлыки — умрете в коридоре». Три сценария коронавируса в России

Из-за пандемии коронавируса в России вводят всё новые и новые ограничения.
Новости Тюмени 72.ru 09:35
Религия

Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
ТАСС 11:13
Энергетика

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Ведомости 09:58
Общество

Федермессер после интервью с Проценко ушла на карантин

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, ранее контактировавшая с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого диагностировали коронавирус, сдала тест и сейчас находится на карантине.
ТАСС 09:42
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Общество

В Курской области зарегистрированы три случая коронавируса

На сегодняшний день в области имеется шестимесячный запас антибактериальных препаратов, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Kurskcity.ru 05:42
Шоу-бизнес

Врачи не могут определить природу пневмонии Льва Лещенко

Помощник известного российского певца Льва Лещенко поделился подробностями о состоянии исполнителя, который был госпитализирован в больницу в Коммунарке.
iReactor 11:20
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Наука

Влажный воздух назвали оружием против коронавируса

При высокой влажности воздуха коронавирус гораздо медленнее передается от больных к здоровым, а организм справляется с ним значительно лучше.
Экспресс газета 10:31
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Вести.Ru вчера в 01:42
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Экономика

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

В Госдуму внесли поправки о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимтелей и малых предприятий, пострадавших от коронавируса, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Интерфакс 04:38
Здоровье

Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:05
Экономика

Бизнес предложил оплатить возвращение россиян из-за рубежа

РСПП планирует оказывать помощь при участии Сбербанка.
BFM.ru 10:48
Политика

СК предъявил обвинение Чубарову в организации беспорядков в Крыму

Следственный комитет России предъявил обвинение председателю запрещенной в России экстремистской группировки "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову.
РЕН ТВ 11:06
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Политика

Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Газета.Ru 01:14
Общество

Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город

На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
РБК 10:27
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Автоновости дня 29 марта в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
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