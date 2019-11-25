Политика
Комсомольская правдаСовет Федерации одобрил закон о признании людей иноагентами
Верхняя палата российского парламента одобрила в понедельник 25 ноября проект закона, позволяющий признавать иностранными агентами физические лица, которые получают зарубежное финансирование, распространяют сообщения СМИ-иноагентов или участвуют в их создании.
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с чего всё началось
Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.ТАСС07:15
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