Общество

ИзвестияИзвестияСовет Федерации одобрил закон о виноделии

Как отметил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, закон направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия.
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Совет федерации одобрил закон о виноделии

Коммерсантъ08:50

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

РБК08:06

Комитет СФ по экономполитике поддержал законопроект о виноделии

Политика Сегодня20 декабря в 07:47

Совфед одобрил закон о поддержке российских производителей вина

RT на русском07:08

Совфед одобрил закон о мелиоративных защитных лесных насаждениях

Парламентская газета10:13

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

РИА Новости06:08

Матвиенко отметила важность закона о виноделии

Известия08:48
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Политика

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде

RT на русском 10:21
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Lenta.ru 10:20
Политика

«Северному потоку-2» осталось 160 километров

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысяч км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысяч км, готовность - 93,5%. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель оператора проекта компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Российская газета 10:18
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:21
Политика

Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО

Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме.
РБК 09:10
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Газета.Ru 09:29
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Lenta.ru 09:55
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета 06:50
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 06:04
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Со ссылкой на анонимный источник в окружении артистки, СМИ сообщают, что родные Заворотнюк хотели забрать ее на Новый год, но не получили одобрения от медиков.
Петербургский дневник 08:26
Политика

Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток

На что глава государства пошутил, что разведение улиток заодно позволит решить демографическую проблему.
ТАСС 09:43
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 14:53
Политика

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
РБК 07:03
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием

Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Вокруг ТВ 21 декабря в 18:05
Футбол

Как голосовал Сергей Семак при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания.
Спорт-Экспресс 07:30
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
МК-Спорт 10:52
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, как мужчине забраться к ней под юбку

ФАН 05:24
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