Экономика
RT на русскомСовет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
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с чего всё началось
Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.Государственная Дума РФвчера в 05:25
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Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин поручил создать сеть региональных авиамаршрутов
В России необходимо создать сеть региональных авиамаршрутов, распорядился президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Политика
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
Игры
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Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил слова главы МВД Украины Арсена Авакова, заявившего ранее о якобы "сдавших нервах" у российских участников нормандского саммита, передает РИА Новости.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Спорт
Матвиенко о решении WADA: Россия может проводить свою Олимпиаду
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры.
Наука
Учёные доказали право России на расширение в Арктике границ шельфа
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 с поддержкой сетей связи пятого поколения.
Экономика
В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Технологии
Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января
В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
Авто
Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq
Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
Общество
Нобелевские премии вручили в Стокгольме
В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
Политика
Депутата Госдумы приговорили к 14 годам за госизмену на Украине
Депутата Государственной думы России, бывшего депутата Крыма Светлану Савченко заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену на Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинскую "прокуратуру автономной республики Крым", базирующуюся в Киеве.
Общество
Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в 11:54 с пусковой установки № 3. Пуск «Союза-2.1б» должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.
Наука
Тюменцев просят спасти маленького Диму Тишунина
Спасти ребенка может дорогое лекарство, которое недавно появилось в Америке. Оно способно "починить" сломанный ген малыша.
Политика
Зеленский обсудил антироссийские санкции с главой Евросовета
Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским о продлении антироссийских санкций.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.
Хоккей
Президент КХЛ предложил перестать показывать хоккей из Ярославля
Федеральные СМИ с периодичностью раз в месяц вспоминают о том, что Ярославль остается единственным городом, не показывающим матчи Континентальной хоккейной лиги в формате высокой четкости.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей.