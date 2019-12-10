Экономика

RT на русскомRT на русскомСовет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
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с чего всё началось

В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Государственная Дума РФвчера в 05:25

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Совет федерации одобрил отмену комиссий за банковский роуминг

Коммерсантъ07:20

Закон об отмене банковского роуминга одобрили сенаторы

Телеканал 360°06:29

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 07:37

Совфед одобрил закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС05:31

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

RT на русском05:47

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:36

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Москва 2405:41
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Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Политика

Путин поручил создать сеть региональных авиамаршрутов

В России необходимо создать сеть региональных авиамаршрутов, распорядился президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Российская газета 08:21
Политика

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
РБК вчера в 10:41
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
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Анонсирован ремейк Resident Evil 3

МонаВиста вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову

Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
StarHit.ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил слова главы МВД Украины Арсена Авакова, заявившего ранее о якобы "сдавших нервах" у российских участников нормандского саммита, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 14:34
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Спорт

Матвиенко о решении WADA: Россия может проводить свою Олимпиаду

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры.
RT на русском 07:56
Наука

Учёные доказали право России на расширение в Арктике границ шельфа

Аргументы и Факты 08:28
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

ТАСС 07:49
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:32
Гаджеты

Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 с поддержкой сетей связи пятого поколения.
UfaTime.ru вчера в 15:47
Экономика

В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов

Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Lenta.ru 08:43
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
OAnews 05:21
Авто

Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq

Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
Российская газета 08:11
Общество

Нобелевские премии вручили в Стокгольме

В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
News.ru вчера в 13:20
Политика

Депутата Госдумы приговорили к 14 годам за госизмену на Украине

Депутата Государственной думы России, бывшего депутата Крыма Светлану Савченко заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену на Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинскую "прокуратуру автономной республики Крым", базирующуюся в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Общество

Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в 11:54 с пусковой установки № 3. Пуск «Союза-2.1б» должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.
Известия 08:20
Наука

Тюменцев просят спасти маленького Диму Тишунина

Спасти ребенка может дорогое лекарство, которое недавно появилось в Америке. Оно способно "починить" сломанный ген малыша.
Вслух.Ру 09 декабря в 23:25
Политика

Зеленский обсудил антироссийские санкции с главой Евросовета

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским о продлении антироссийских санкций.
ИА Новороссия 07:14
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.
Век вчера в 23:58
Хоккей

Президент КХЛ предложил перестать показывать хоккей из Ярославля

Федеральные СМИ с периодичностью раз в месяц вспоминают о том, что Ярославль остается единственным городом, не показывающим матчи Континентальной хоккейной лиги в формате высокой четкости.
ЯрNews 08:29
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей.
Российская газета 08:09
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