Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.

с чего всё началось

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

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