Экономика
RT на русскомСовет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
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с чего всё началось
Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.Государственная Дума РФвчера в 05:25
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Общество
Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»
Журнал Time назвал 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг «человеком года».
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Политика
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Гаджеты
У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность
Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Хоккей
КХЛ назвала пол и потолок зарплат в следующем сезоне
КХЛ показала проект потолка и пола заработных плат хоккеистов лиги в следующем сезоне. Максимальная сумма составит 900 млн рублей.
Здоровье
Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц
Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Политика
Сурков назвал слова Авакова о «нормандском» саммите пьяными фантазиями
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова, о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер
В Японии обнаружен пропавший российский катер, который вышел в море полтора месяца назад, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.
Происшествия
В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест
Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу, подозреваемую в служебной халатности, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Политика
Лаврентьев заявил, что США должны покинуть Сирию
Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что США сосредоточили боевую технику в районе Румейлан в провинции Эль-Хасаке рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые прокомментировал свадьбу с молодой помощницей
Евгений Петросян впервые прокомментировал свадьбу с молодой помощницей Евгений Петросян прервал молчание.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Технологии
Microsoft изгонит пользователей с Windows 7
Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему.
Авто
Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания
По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
Происшествия
В частном детском саду в Ижевске умерла годовалая девочка
По данным следствия, 10 декабря около 15 часов в одном из детских садов обнаружили тело годовалой девочки, видимых признаков насильственной смерти не было.
Транспорт
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Исключается возможность привлечения водителей к ответственности в случае, если превышение установленной скорости движения транспортного средства зафиксировано камерами по принципу измерения средней скорости движения транспортного средства на определенном участке дороги, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.