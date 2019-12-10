Экономика

RT на русскомRT на русскомСовет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
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В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Государственная Дума РФвчера в 05:25

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Совет федерации одобрил отмену комиссий за банковский роуминг

Коммерсантъ07:20

Закон об отмене банковского роуминга одобрили сенаторы

Телеканал 360°06:29

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

RT на русском05:47

Совфед одобрил закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС05:31

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Москва 2405:41

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:36

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 07:37
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Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

Журнал Time назвал 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг «человеком года».
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Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

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Политика

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

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Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

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В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
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Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

RT на русском 07:02
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У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность

Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).
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Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Хоккей

КХЛ назвала пол и потолок зарплат в следующем сезоне

КХЛ показала проект потолка и пола заработных плат хоккеистов лиги в следующем сезоне. Максимальная сумма составит 900 млн рублей.
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Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц

Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
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Сурков назвал слова Авакова о «нормандском» саммите пьяными фантазиями

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова, о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

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У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер

В Японии обнаружен пропавший российский катер, который вышел в море полтора месяца назад, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.
РБК 07:01
Происшествия

В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест

Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу, подозреваемую в служебной халатности, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Одесской области.
РИА Новости 07:53
Политика

Лаврентьев заявил, что США должны покинуть Сирию

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что США сосредоточили боевую технику в районе Румейлан в провинции Эль-Хасаке рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
РИА Новости 07:30
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Евгений Петросян впервые прокомментировал свадьбу с молодой помощницей

Евгений Петросян впервые прокомментировал свадьбу с молодой помощницей Евгений Петросян прервал молчание.
Экспресс газета 06:25
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Технологии

Microsoft изгонит пользователей с Windows 7

Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему.
Lenta.ru 07:52
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Валентина Матвиенко: «Россия может проводить свои Игры»

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Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания

По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
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В частном детском саду в Ижевске умерла годовалая девочка

По данным следствия, 10 декабря около 15 часов в одном из детских садов обнаружили тело годовалой девочки, видимых признаков насильственной смерти не было.
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Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Исключается возможность привлечения водителей к ответственности в случае, если превышение установленной скорости движения транспортного средства зафиксировано камерами по принципу измерения средней скорости движения транспортного средства на определенном участке дороги, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.
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Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

RT на русском 05:23
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