Совет Федерации отреагировал на заявление Тихановской о статусе Крыма
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В Совете Федерации прокомментировали высказывание экс-кандидата в главы белорусского государства Светланы Тихановской о статусе Республики Крым.В источнике
С чего всё началось
Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме
В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.
РБК00:28
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