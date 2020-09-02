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Newvz.ru
Newvz.ru

Совет Федерации отреагировал на заявление Тихановской о статусе Крыма

В Совете Федерации прокомментировали высказывание экс-кандидата в главы белорусского государства Светланы Тихановской о статусе Республики Крым.В источнике
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РБК

Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.
РБК00:28
Подробнее о событии
RT на русском

В Совфеде оценили заявление Тихановской о Крыме

RT на русском03:42
URA.Ru

В Совфеде ответили на слова Тихановской об украинском Крыме

URA.Ru01:35
РИА Новости

Сенаторы прокомментировали слова Тихановской о Крыме

РИА Новости03:24
Газета.Ru

Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

Газета.Ru02:09
Вечерняя Москва

«Усидеть на двух стульях»: сенаторы оценили позицию Тихановской по Крыму

Вечерняя Москва02:33
Московский Комсомолец

В Совете Федерации ответили на заявление Тихановской о Крыме

Московский Комсомолец01:04
РБК

Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

РБК00:28

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Кандидат на пост премьера Японии назвал будущее мирного договора с РФ

Кандидат на пост премьер-министра Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что не будет менять курс на заключение мирного договора с Россией В минувшую пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил главе правящего блока во главе с Либерально-демократической партией о намерении уйти в отставку.
Радио Sputnik05:05
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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На Кубани создан новый генплан столицы региона

Новый генплан Краснодара предусматривает максимальное количество соцобъектов и зеленых зон, по примеру столицы региона будут созданы или скорректированы генеральные планы других населенных пунктов края, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости04:22