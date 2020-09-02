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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Совет Федерации отреагировал на заявление Тихановской о статусе Крыма

Ранее Тихановская высказалась по вопросу присоединения Крыма к РФ, отметив, что действия совершались в нарушении международных норм.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.
РБК00:28
Подробнее о событии
РИА Новости Крым

Хочет усидеть на двух стульях: сенатор о позиции Тихановской по Крыму

РИА Новости Крым06:56
URA.Ru

В Совфеде ответили на слова Тихановской об украинском Крыме

URA.Ru01:35
Вечерняя Москва

«Усидеть на двух стульях»: сенаторы оценили позицию Тихановской по Крыму

Вечерняя Москва02:33
РИА Новости

Сенаторы прокомментировали слова Тихановской о Крыме

РИА Новости03:24
Газета.Ru

Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

Газета.Ru02:09
RT на русском

В Совфеде оценили заявление Тихановской о Крыме

RT на русском03:42
РБК

Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

РБК00:28

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.
РИА Новости05:03

День российской гвардии отмечается 2 сентября

В апреле 2016 года была создана Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (ФСВНГ или Росгвардия), которая ведет свою историю от внутренней стражи российской империи, основанной 27 марта 1811 года.
Алтайская правдавчера в 20:45
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Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое

Президент РФ Владимир Путин не получал письма с критикой в адрес готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое и вряд ли в принципе может быть адресатом такого обращения.
ФАН06:09

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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