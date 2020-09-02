Совет Федерации отреагировал на заявление Тихановской о статусе Крыма
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Ранее Тихановская высказалась по вопросу присоединения Крыма к РФ, отметив, что действия совершались в нарушении международных норм.В источнике
С чего всё началось
Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме
В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.
РБК00:28
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