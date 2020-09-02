Греция объявила об открытии границы для граждан РФ

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа граждане Швеции, Бельгии, Испании, Нидерландов и Чехии, которые въезжают в Грецию обязаны предоставлять справки об отрицательных результатах тестирования на коронавирус.