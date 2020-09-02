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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Совет Федерации отреагировал на заявление Тихановской о статусе Крыма

Ранее Тихановская высказалась по вопросу присоединения Крыма к РФ, отметив, что действия совершались в нарушении международных норм.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. Накануне она заявила, что присоединение полуострова к России противоречит международным законам, однако она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.
РБК00:28
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RT на русском

В Совфеде оценили заявление Тихановской о Крыме

RT на русском03:42
Вечерняя Москва

«Усидеть на двух стульях»: сенаторы оценили позицию Тихановской по Крыму

Вечерняя Москва02:33
Московский Комсомолец

В Совете Федерации ответили на заявление Тихановской о Крыме

Московский Комсомолец01:04
Газета.Ru

Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

Газета.Ru02:09
URA.Ru

В Совфеде ответили на слова Тихановской об украинском Крыме

URA.Ru01:35
РИА Новости

Сенаторы прокомментировали слова Тихановской о Крыме

РИА Новости03:24
РБК

Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

РБК00:28

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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В США из самолета заметили пролетавшего рядом человека с ранцем

Лос-Анджелес, США, 2 сентября 2020, 05:43 — REGNUM При заходе на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса пилот самолета американской авиакомпании American Airlines увидел прилетавшего мимо мужчину с реактивным ранцем, о чем доложил диспетчеру, передает телеканал Fox 11.
REGNUM22:43
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Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv05:48

Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от COVID станет исследование на добровольцах старше 60 лет, и выразил надежду, что разрешение на применение вакцины для старших возрастных групп будет получено.
РИА Новости04:08
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Медведев назвал помогающую в обсуждении Курил поправку в Конституцию

Поправка в Конституцию, не допускающая отчуждение территории России, облегчает проведение переговоров с Японией о принадлежности Курильских островов, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
РБК06:24
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