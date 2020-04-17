Политика

Lenta.ruLenta.ruСовет Федерации поддержал перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации поддержал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает РИА Новости.
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Совфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября

РБК10:46

Совфед одобрил перенос Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Газета.Ru10:58

Совет Федерации одобрил закон о переносе даты дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

Эхо Москвы11:29

Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

RT на русском09:07

Совет Федерации поддержал перенос даты окончания Второй мировой войны

Lenta.ru09:05

Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

РИА Новости08:59

Совфед одобрил закон об изменении порядка госзакупок из-за объявленных нерабочих дней

ТАСС11:17
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество

Безработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
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Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
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Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
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Футбол

Созин: пандемия - это когда девять миллионов умирает

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.
Газета.Ru 15:14
Общество

Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
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Политика

Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
RT на русском 14:17
24
Здоровье

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
Lenta.ru 15:17
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Происшествия

Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru 12:32
30
Общество

Ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом

Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:05
Культура

В России потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Политическая партия «Коммунисты России» обратится к телеканалу «Россия 1» с требованием прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза».
URA.Ru вчера в 00:18
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Политика

Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
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Транспорт

В Петербурге могут ввести пропускной режим

«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
840
Игры

Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA

Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru вчера в 06:11
17
Политика

Норвегия назвала причину задержания российского траулера «Борей»

Причиной задержания российского траулера «Борей» у архипелага Шпицберген стало нарушение норвежских правил ловли в этом районе.
РБК 14:38
22
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,5K
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
683
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
19
Общество

Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
11
Космос

США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая

Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 13:38
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Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 05:28
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Общество

Стройки Подмосковья будут разморожены со следующей недели — Воробьев

Разморозить стройки в Подмосковье планируется со следующей недели, заявил губернатор области Андрей Воробьев 17 апреля на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 14:37
14
Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
473
Политика

Лавров и Помпео обсудили вывоз российских школьников из США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вывоз российских школьников домой из-за коронавируса, пишет российский МИД.
Газета.Ru 13:36
1
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
613
Наука

Выявили новые свойства крыльев цикад

Газета DAILY 13:14
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Путешествия

Анталья откроется для иностранных туристов не раньше августа

Представители сферы туризма Антальи не ожидают иностранцев раньше августа.
ToDay News Ufa 06:33
127
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
944
Общество

В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу

Говорит Москва 14:12
90
Общество

Нобелевский лауреат заявил о происхождении коронавируса из лаборатории

РБК 15:05
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