Общество

Туапсинские вестиТуапсинские вестиСовет Федерации поддержал закон о виноградарстве и виноделии

Фото: vinodelrf.ru Закон закрепляет 80 основных понятий в области виноградарства и виноделия, например, «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградное насаждение», «виноградник» и т.д. Документ также устанавливает, что «вино России» должно быть изготовлено исключительно из винограда, выращенного на территории России.
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