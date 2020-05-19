Общество

Вести.RuВести.RuСовет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя

Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
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с чего всё началось

Совфед выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Совет Федерации собирается рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский.
РИА Новости06:11

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В Совфеде предлагают повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

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Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя

Вести.Ru06:13

Главный нарколог Минздрава РФ поддержал идею поднять минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года

Говорит Москва06:07
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Происшествия

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ТАСС 07:04
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Армия и оружие

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Здоровье

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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России.
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