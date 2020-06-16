Общество
Вести.RuСовет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
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Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%
— Андрей Кутепов, политикРИА Новости 03:14
с чего всё началось
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19.РИА Новости04:54
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Форвард итальянцев намерен продолжить карьеру на родине. Шведа хочет подписать «Хаммарбю», совладельцем которого он сам и является.
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Овечкин сравнил жизнь в США и России
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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
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Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
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В США вернут смертную казнь на федеральном уровне
США вернутся к практике смертной казни после двадцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба министерства юстиции Штатов.
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По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
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Происшествия
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В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными.
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Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
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Lenta.ru 12:24