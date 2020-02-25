Политика

News.ruNews.ruСовет Федерации уточнил порядок рассмотрения конституционных правок

Процедура рассмотрения поправок в Конституцию будет остановлена, если изменения в Основном законе не поддержат региональные парламенты. Такое условие прописано в проекте постановления Совета Федерации РФ о порядке рассмотрения проекта закона о конституционных правках.
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Совфед уточнил порядок рассмотрения поправок в Конституцию

"В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - цитирует пресс-служба Совфеда проект постановления.
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REGNUM 07:17
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В помещенном в карантин отеле на Канарах оказались россияне

Взгляд.ру 08:13
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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Газета.Ru 07:51
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Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
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Insider: Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО

Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО.
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Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»

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В офисе Зеленского не получали приглашение на парад Победы в РФ

27 января, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Москвы посетить праздничный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек.
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Мишустин предложил участникам встречи обсудить те факторы, которые сдерживают развитие экономики региона, а также те шаги, которые могло бы предпринять федеральное правительство для их решения.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признался, что не любит слово "Донбасс" и считает его элементом гибридной войны.
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В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»

Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
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