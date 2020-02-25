"В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - цитирует пресс-служба Совфеда проект постановления.

с чего всё началось

Процедура рассмотрения поправок в Конституцию будет остановлена, если изменения в Основном законе не поддержат региональные парламенты. Такое условие прописано в проекте постановления Совета Федерации РФ о порядке рассмотрения проекта закона о конституционных правках.

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