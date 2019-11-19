Поправки направлены на рост ВРП и ВВП страны. В среду во втором чтении депутаты рассмотрят поправки в бюджет 2019 года.

Совет ГД определился с повесткой на неделю

Политика Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.

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Путешествия Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.

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Происшествия Бывшему высокопоставленному полицейскому в Башкирии дали 8 лет колонии Суд приговорил Ильнура Юсупова к восьми годам лишения свободы в ИК строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на пять лет и штрафом в 50 тысяч рублей.

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Общество «Яндекс» изменит структуру управления компанией В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

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