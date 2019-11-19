Экономика

Государственная Дума РФГосударственная Дума РФСовет ГД определился с повесткой на неделю

Поправки направлены на рост ВРП и ВВП страны. В среду во втором чтении депутаты рассмотрят поправки в бюджет 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Спикер Госдумы: 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год распределены ко II чтению

Парламентская газета06:15

Зампред ГД: почти все межбюджетные трансферты распределены ко II чтению

Дума ТВ05:33

Совет ГД определился с повесткой на неделю

Государственная Дума РФвчера в 09:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

РБК 05:27
Политика

Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Капитал страны вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник утром во вторник, 19 ноября, опроверг информацию о своей госпитализации.
Аргументы недели 03:26
Политика

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 05:28
Путешествия

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию

Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
ТАСС 05:36
Происшествия

Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Lenta.ru 03:17
Кино

Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн

REGNUM 03:24
Авто

Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня вчера в 02:31
Происшествия

Бывшему высокопоставленному полицейскому в Башкирии дали 8 лет колонии

Суд приговорил Ильнура Юсупова к восьми годам лишения свободы в ИК строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на пять лет и штрафом в 50 тысяч рублей.
Аргументы и Факты - Уфа 05:15
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU 05:15
Футбол

«Наш генерал»: Артем Дзюба высказал свое мнение о Станиславе Черчесове

Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба дал интервью официальному сайту УЕФА, в котором высказал свое мнение о главном тренере национальной дружины Станиславе Черчесова.
Петербургский дневник 05:48
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией

Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Discover24 03:58
Экономика

На Среднем Урале одобрили проект бюджета на 2020 год

Проект бюджета Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов приняло в первом чтении областное заксобрание.
REGNUM 04:44
Игры

Valve анонсировала новую игру во вселенной Half-Life

В ночь на 19 ноября корпорация Valve в твиттере анонсировала презентацию новой игры во вселенной Half-Life.
CyberSport.ru 00:52
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности

Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
REGNUM 06:18
Наука

Найдена точная формула перевода собачьего возраста в человеческий

SciencePop 00:17
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Тимати впервые вышли в свет после рождения сына

18 ноября Анастасия Решетова и Тимати впервые вместе вышли в свет после рождения сына Ратмира.
Актуальные Новости 04:06
Происшествия

Появилось видео момента падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

В сети появилось видео момента падения автомобиля с людьми в яму с кипятком в Пензе.
Газета.Ru 06:08
Спорт

В IBU прокомментировали возможный запрет свинца для биатлона

Член правления IBU Туре Бейгард прокомментировал инициативу Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте.
Pravda.Ru 04:58
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ вчера в 01:57
Гаджеты

Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr

На днях компания Motorola представила свой первый гибкий смартфон — Razr.
iXBT.com 16 ноября в 05:56
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Армия и оружие

В Сирии попытались сжечь российский патруль

Свободная Пресса вчера в 13:11
Спорт

Сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Белоруссии

С назначением сына первым вице-президентом НОК у глава государства связаны другие надежды.
Телеканал 360° 05:25
Общество

Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
ТАСС 05:33
Общество

МВД пообещало не спускать жалобы бизнесменов в нижестоящие инстанции

Главное изменение, по словам представителя МВД, заключается в том, что жалобы не будут спускаться в нижестоящие органы.
News.ru 04:42
Экономика

Белоусов оценил необходимость приватизации крупных компаний

«Что касается других крупных приватизационных акций, типа приватизации «Роснефти», то если говорить как о политике — приватизация сейчас, с моей точки зрения, должна развертываться, прежде всего, на более низком уровне», — отметил чиновник.
РБК 05:49
Армия и оружие

В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России»

«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — подчеркнул он.
RT на русском 06:30
Общество

Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер

Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Дни.ру 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное