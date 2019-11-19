Экономика
Государственная Дума РФСовет ГД определился с повесткой на неделю
Поправки направлены на рост ВРП и ВВП страны. В среду во втором чтении депутаты рассмотрят поправки в бюджет 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Спикер Госдумы: 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год распределены ко II чтению
Парламентская газета06:15
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика
Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Шоу-бизнес
Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации
Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник утром во вторник, 19 ноября, опроверг информацию о своей госпитализации.
Политика
Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию
Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
Происшествия
Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Происшествия
Бывшему высокопоставленному полицейскому в Башкирии дали 8 лет колонии
Суд приговорил Ильнура Юсупова к восьми годам лишения свободы в ИК строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на пять лет и штрафом в 50 тысяч рублей.
Футбол
«Наш генерал»: Артем Дзюба высказал свое мнение о Станиславе Черчесове
Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба дал интервью официальному сайту УЕФА, в котором высказал свое мнение о главном тренере национальной дружины Станиславе Черчесова.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Экономика
На Среднем Урале одобрили проект бюджета на 2020 год
Проект бюджета Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов приняло в первом чтении областное заксобрание.
Игры
Valve анонсировала новую игру во вселенной Half-Life
В ночь на 19 ноября корпорация Valve в твиттере анонсировала презентацию новой игры во вселенной Half-Life.
Армия и оружие
НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности
Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Тимати впервые вышли в свет после рождения сына
18 ноября Анастасия Решетова и Тимати впервые вместе вышли в свет после рождения сына Ратмира.
Происшествия
Появилось видео момента падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
В сети появилось видео момента падения автомобиля с людьми в яму с кипятком в Пензе.
Спорт
В IBU прокомментировали возможный запрет свинца для биатлона
Член правления IBU Туре Бейгард прокомментировал инициативу Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Гаджеты
Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr
На днях компания Motorola представила свой первый гибкий смартфон — Razr.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Спорт
Сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Белоруссии
С назначением сына первым вице-президентом НОК у глава государства связаны другие надежды.
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
Общество
МВД пообещало не спускать жалобы бизнесменов в нижестоящие инстанции
Главное изменение, по словам представителя МВД, заключается в том, что жалобы не будут спускаться в нижестоящие органы.
Экономика
Белоусов оценил необходимость приватизации крупных компаний
«Что касается других крупных приватизационных акций, типа приватизации «Роснефти», то если говорить как о политике — приватизация сейчас, с моей точки зрения, должна развертываться, прежде всего, на более низком уровне», — отметил чиновник.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России»
«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — подчеркнул он.
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.