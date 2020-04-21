Коронавирус
Soccer.ruСовет Серии А принял решение доиграть сезон
Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
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Футболу быть: клубы Италии единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон
Евро-футбол.рувчера в 19:44
Совет Серии А заявил о единогласном намерении доиграть сезон, прерванный из-за коронавируса
Sport24.ruвчера в 18:47
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В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
Известия вчера в 07:18
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
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Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
Происшествия
Что рассказал следствию известный защитник Александр Вершинин
Перезвонив господину Добрынину уже из Сыктывкара, адвокат Вершинин узнал, что в случае передачи денег из оперативных материалов, которые уйдут в следственные органы, исчезнут все показания с упоминанием Христофорова.
Коммерсантъ 03:02
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Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Финансы
Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти
Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Общество
Facebook стала удалять публикации с протестами против карантина
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook стала удалять публикации, которые размещают противники карантинных мер.
REGNUM вчера в 23:23
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 346
За последние сутки в Ростовской области выявили 54 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:39
Происшествия
В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка
Коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка в Крыму, его мать ранее заболела COVID-19, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:38
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
В Пензенской области зафиксировано 180 заболевших коронавирусом
За последние сутки в Пензенской области зафиксировано 15 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Саратов 04:41
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса Число заболевших достигло 384.
MySLO.ru 03:36
Экономика
В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
Политика
Седова назвала акценты в работе на посту зампреда облправительства
Вице-губернатор - председатель облправительства Александр Стрелюхин напомнил, что "все хорошо ее знают" по последнему месту работы - министра образования области.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:04
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии в лечении коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов, у которых выявлен коронавирус, является знаковым событием для борьбы с COVID-19, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Взгляд.ру 00:53
Политика
Президент Чехии предложил оставить границы закрытыми еще на год
В эфире радио F1 политик отметил, что в случае открытия границ может начаться еще одна волна распространения коронавируса.
Известия 19 апреля в 18:54
Политика
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Наука
Таяние Евразийского ледяного щита ограничили 500 годами
N+1 вчера в 11:02
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая
Классические двухмерные «Смешарики» возвращаются на экраны: спустя 10 лет после выхода последнего сезона КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев.
КиноПоиск 04:00
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43