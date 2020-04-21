Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruСовет Серии А принял решение доиграть сезон

Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
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Футболу быть: клубы Италии единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон

Евро-футбол.рувчера в 19:44

Серия А заявила о единогласном желании доиграть сезон-2019/20

Sports.ruвчера в 18:30

Совет лиги итальянской Серии А принял единогласное решение доиграть сезон

Чемпионатвчера в 19:12

Совет Серии А заявил о единогласном намерении доиграть сезон, прерванный из-за коронавируса

Sport24.ruвчера в 18:47

Совет Серии А принял решение доиграть сезон

Soccer.ruвчера в 19:25

Совет серии А единогласно подтвердил намерение доиграть сезон

РИА Новостивчера в 17:57

Совет Серии А намерен завершить сезон-2019/20, 7 клубов выступили против

Матч ТВвчера в 16:27
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

Известия вчера в 07:18
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Экономика

Минпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
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Экономика

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
2,2K
Происшествия

Что рассказал следствию известный защитник Александр Вершинин

Перезвонив господину Добрынину уже из Сыктывкара, адвокат Вершинин узнал, что в случае передачи денег из оперативных материалов, которые уйдут в следственные органы, исчезнут все показания с упоминанием Христофорова.
Коммерсантъ 03:02
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Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Финансы

Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти

Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:35
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Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
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Общество

Facebook стала удалять публикации с протестами против карантина

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook стала удалять публикации, которые размещают противники карантинных мер.
REGNUM вчера в 23:23
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Общество

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 346

За последние сутки в Ростовской области выявили 54 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:39
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Происшествия

В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка

Коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка в Крыму, его мать ранее заболела COVID-19, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:38
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Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
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Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
1
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Общество

В Пензенской области зафиксировано 180 заболевших коронавирусом

За последние сутки в Пензенской области зафиксировано 15 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Саратов 04:41
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
628
Общество

В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса

В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса Число заболевших достигло 384.
MySLO.ru 03:36
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Экономика

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
69
Политика

Седова назвала акценты в работе на посту зампреда облправительства

Вице-губернатор - председатель облправительства Александр Стрелюхин напомнил, что "все хорошо ее знают" по последнему месту работы - министра образования области.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:04
6
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о знаковом событии в лечении коронавируса

Амбулаторное лечение пациентов, у которых выявлен коронавирус, является знаковым событием для борьбы с COVID-19, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Взгляд.ру 00:53
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Политика

Президент Чехии предложил оставить границы закрытыми еще на год

В эфире радио F1 политик отметил, что в случае открытия границ может начаться еще одна волна распространения коронавируса.
Известия 19 апреля в 18:54
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Политика

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
12
Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
1,3K
Политика

В Чечне заметили федеральные войска

Lenta.ru 04:01
441
Наука

Таяние Евразийского ледяного щита ограничили 500 годами

N+1 вчера в 11:02
5
Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
52
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,6K
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая

Классические двухмерные «Смешарики» возвращаются на экраны: спустя 10 лет после выхода последнего сезона КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев.
КиноПоиск 04:00
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,7K
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