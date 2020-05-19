Экономика
Коммерсантъ Нижний НовгородСовет директоров АПЗ предложил выплатить 377 млн рублей дивидендов
На дивиденды предлагается направить 377,2 млн руб. из расчета 1,175 тыс. руб. на одну акцию, говорится в сообщении предприятия. Еще 48 млн руб. совет директоров рекомендовал направить на благотворительность, 3,5 млн руб. -- на вознаграждения членам совета директоров.
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