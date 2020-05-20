Экономика

РБКРБК«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

Ранее правление «Газпрома» предложило совету директоров выплатить в виде дивидендов ₽360,784 млрд. Это 30% годовой чистой прибыли компании, что соответствует новой дивидендной политике, принятой в декабре 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Совет директоров Альфа-банка рекомендовал на годовом общем собрании акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2019 г., говорится
 в материалах банка.
Ведомости20 мая в 13:38

Подробнее о событии

Газпром может выплатить по итогам 2019 г. дивиденды в размере 15,24 руб./акцию

Neftegaz.ru01:19

Совет директоров «Авиаагрегата» не стал начислять себе вознаграждение за работу в 2019 году

Волжская коммунавчера в 13:16

«Газпром» может сократить дивиденды за 2019 год на 8,24%

ТАССвчера в 12:04

Совет директоров «Газпрома» одобрил рекомендацию выплатить за 2019 г. по 15,24 рубля на акцию

Финмаркетвчера в 11:40

«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

РБКвчера в 11:40

СД Красноярскгеологии созывает ГОСА заочно 25 июня, рекомендует выплатить 120 руб на акцию

Интерфакс - Россиявчера в 05:06

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в 243 млрд рублей

Агентство нефтегазовой информации19 мая в 01:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Энергетика

Нефть WTI поднялась до $34 за баррель

Лондон, 21 мая 2020, 22:52 — REGNUM Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent.
REGNUM вчера в 15:52
6
Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
101
Авто

Renault официально представил обновлённый Kaptur

Французский автопроизводитель официально представил обновленную версию кроссовера Kaptur для авторынка России.
Somanyhorses вчера в 09:49
104
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
2,3K
Армия и оружие

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
105
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
1,3K
Общество

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
145
Политика

США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
17
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

Гинцбург отметил, что вакцину на себе проверили и разработчики, и организаторы доклинических исследований, и технологи.
Вести.Ru 02:05
10
Общество

Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире

В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
145
Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
348
Происшествия

ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России

Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ.
REGNUM 01:59
88
Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения

Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik вчера в 12:07
806
Здоровье

«Десять масок на троих»: врачей районных больниц бросают на передовую эпидемии без внятного плана действий

Татьяна Юрасова, специально для "Новой" Материал подготовлен в рамках журналистского объединения "Синдикат-100"
ТВК 02:00
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
1,9K
Общество

"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
19
Общество

Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России

Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация.
Известия 00:49
4
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи

На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.
Popcornnews.ru вчера в 11:20
Политика

Спецслужбы смогут получить доступ к единой базе данных россиян

Сотрудники спецслужб смогут получить доступ к единой базе данных россиян и воспользоваться ей для наведения справок.
Новая газета вчера в 15:27
24
Общество

О жизни после снятия ограничений по коронавирусу рассказала Попова

После завершения третьего этапа снятия ограничительных мер из-за COVID-19 нужно будет продолжить соблюдать определенные требования, сообщает РИА Новости.
Live24 02:39
Кино

Вышел трейлер сериала Богомолова про «ангарского маньяка»

Российская газета 20 мая в 12:15
2
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
993
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы

Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
78
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, семь пострадали.
РИА Новости 00:44
Происшествия

На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
Общество

Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах

РБК вчера в 17:59
5
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
3
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
2,1K
Здоровье

В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента

Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом.
Правда УрФО вчера в 03:47
223
Экономика

Американские миллиардеры во время пандемии увеличили состояние на 15%

Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:29
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное