с чего всё началось

Ранее правление «Газпрома» предложило совету директоров выплатить в виде дивидендов ₽360,784 млрд. Это 30% годовой чистой прибыли компании, что соответствует новой дивидендной политике, принятой в декабре 2019 года.

«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

Энергетика Нефть WTI поднялась до $34 за баррель Лондон, 21 мая 2020, 22:52 — REGNUM Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent. 6

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Происшествия ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ. 88

Музыка Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса. 806

Общество Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация. 4

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.

Общество О жизни после снятия ограничений по коронавирусу рассказала Попова После завершения третьего этапа снятия ограничительных мер из-за COVID-19 нужно будет продолжить соблюдать определенные требования, сообщает РИА Новости.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 993

Армия и оружие Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, семь пострадали.

Происшествия На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек "Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 3