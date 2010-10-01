Экономика
РБК«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Ранее правление «Газпрома» предложило совету директоров выплатить в виде дивидендов ₽360,784 млрд. Это 30% годовой чистой прибыли компании, что соответствует новой дивидендной политике, принятой в декабре 2019 года.
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Совет директоров «Авиаагрегата» не стал начислять себе вознаграждение за работу в 2019 году
Волжская коммунавчера в 13:16
Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в 243 млрд рублей
Агентство нефтегазовой информации19 мая в 01:42
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Интерфакс - Россиявчера в 05:06
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Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
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Два дня назад стало известно о том, что сын народной артистки Светланы Моргуновой умер от коронавируса.
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ВСУ открыли артиллерийский огонь по ДНР: разрушен жилой дом
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Попова рассказала о жизни после снятия ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о жизни в России после снятия ограничений по коронавирусу.
МедиаПоток 03:27
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В Башкирии выявили новый очаг распространения коронавируса
Уфа, 22 мая 2020, 10:01 — REGNUM 68 трудовых мигрантов оказались в очаге распространения коронавирус в Башкирии.
REGNUM 03:01
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
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ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России
Репортаж французского телеканала France24 о беспорядках в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области основан на недостоверной информации и имеет целью дестабилизировать обстановку в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Известия 04:07
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
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В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек
За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.
Телеканал RTVI 03:35
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НАТО созывает экстренное заседание из-за США
Накануне госсекретарь Майк Помпео выпустил заявление, в котором говорилось, что США уведомят все страны, входящие в Договор, о своем решение выйти из него.
RuNews24.ru 01:38
Общество
В Москве за сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число выявленных за сутки в РФ случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2988, третий день подряд этот показатель в столице не превышает 3 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:40
Экономика
«Роснефть» приписала заголовку РБК ущерб на 43 млрд рублей
Компания «Роснефть» потребовала от РБК возместить репутационный вред, нанесенный публикацией с заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"».
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Дорожный «учитель» выстрелил в неугодного ему водителя в Иванове
После "бодания" на дороге противники встретились на парковке, однако к согласию им прийти не удалось, посыпались оскорбления, а напоследок дорожный "педагог" вытащил пистолет (предположительно, пневматический) и выстрелил в сторону машины своего противника.
Вести.Ru вчера в 09:13
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Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили
Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит больше десятка новых кораблей в 2020 году
Тихоокеанский флот (ТОФ) в текущем году получит порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения.
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Общество
Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ в России
Сегодня президент на совещании о ситуации в системе образования предложил начать первую волну ЕГЭ 29 июня.
Магсити74 вчера в 07:49
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Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
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Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
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22 мая стало известно о трех умерших в Петербурге пациентах с подтвержденным коронавирусом
В Петербурге количество летальных исходов за последние сутки увеличилось на три случая. По всей стране умерли 150 пациентов с коронавирусом.
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Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
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Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»
По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
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