Ранее правление «Газпрома» предложило совету директоров выплатить в виде дивидендов ₽360,784 млрд. Это 30% годовой чистой прибыли компании, что соответствует новой дивидендной политике, принятой в декабре 2019 года.

«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

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